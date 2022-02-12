Erdoğan'ın eski doktoru Turhan Çömez'den iktidara sert sözler
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eski doktoru Op. Dr. Turhan Çömez, iktidara sert çıktı. Op. Dr. Çömez, "Gözlerimizi açtığımızda, onların elinde devasa bir servet, bizde ise bir avuç hıyar vardı"
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eski doktoru ve 22. Dönem Balıkesir Milletvekili Op. Dr. Turhan Çömez, sosyal medya hesabından iktidarı kızdıracak bir paylaşımda bulundu.
Enerji, akaryakıt, gıda ve pek çok sektöre gelen zamlara yurttaşlar sert tepki göstermeye devam ederken bir tepki de Erdoğan'ın eski doktorundan geldi.
Her defasında "Tüm servetim bu yüzük" laflarına atıfta bulunan Op. Dr. Çömez, "Geldiklerinde onların parmağında alyans, bizim elimizde altın vardı" dedi.
Çömez, şöyle devam etti:
"Bize gözlerimizi kapayarak dua etmeyi öğrettiler.
Gözlerimizi açtığımızda, onların elinde devasa bir servet, bizde ise bir avuç hıyar vardı"
Geldiklerinde onların parmağında alyans, bizim elimizde altın vardı.— Op Dr Turhan Comez (@ComezTurhan) February 11, 2022
Bize gözlerimizi kapayarak dua etmeyi öğrettiler.
Gözlerimizi açtığımızda, onların elinde devasa bir servet, bizde ise bir avuç hıyar vardı. pic.twitter.com/h2VKDAW0xn
ELEKTRİK ZAMMINA DA SERT ÇIKTI
Elektrik faturalarına gelen fahiş zamlardan sonra Op. Dr. Çömez, "Bir yaygara da ben koparayım" deyip 5 odalı bir evim var. Geçen ay elektrik ve doğalgaz faturam toplam 153.46 pound geldi. Saatlik ücretim 85 pound. 2 saat çalışıp bir ay ısınıyorum. YAYGARAM bu kadar…" paylaşımında bulundu.
Bir YAYGARA da ben koparayım.— Op Dr Turhan Comez (@ComezTurhan) February 11, 2022
??5 odalı bir evim var.
??Geçen ay elektrik ve doğalgaz faturam toplam 153.46 pound geldi.
?? Saatlik ücretim 85 pound.
??2 saat çalışıp bir ay ısınıyorum.
??YAYGARAM bu kadar… pic.twitter.com/RCYJqgZgAe
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