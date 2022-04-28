Sosyal medyadan yaptığı 'Gezi paylaşımlarıyla' ilgili Bülent Arınç'tan yeni açıklama

28 Nisan 2022 Perşembe, 10:08

Eski TBMM Başkanı Bülent Arınç, geçen gün ayetlerle yaptığı sosyal medya paylaşımında adil yargılanma hakkıyla ilgili mesajlar verdi. Arınç paylaşımında, "Toplumun her bir ferdinin en temel ihtiyaçlarından olan adalet, öncelikle adil yargılanma hakkı üzerine inşa edilmelidir. Bu hakkın güvenilirliği, eğer toplum nezdinde erozyona uğrar ise vicdanlarda onulmaz yaralar açılmasına sebep olur" dedi.

Gezi Parkı protestoları sırasında Başbakan Yardımcılığı görevinde olan Bülent Arınç, eylemlere yönelik dava kapsamında verilen cezaların ardından bir açıklama yapması dikkat çekti. Kamuoyunda bu çıkış, Gezi Parkı davasındaki skandal karara tepki olarak yorumlandı.

Halk TV yazarı İsmail Saymaz, Kadir Gecesi vesilesiyle Arınç'ı aradığını ve bu mesajlarını sorduğunu aktardı. Saymaz'ın yazısının ilgili bölümünde şunlar yer aldı:

"GÜNCELLE BİR İLGİ KURULMASINI İSTEMEDİM"

"Arınç, adaletin İslam'ın en temel nass'ı olduğunu söyledi. Şöyle devam etti: "Esas nass burada. Allah adaleti emreder. Her cuma günü hutbede imamlar söylüyor, cemaat kafa sallıyor. Dinin adaleti emretmesi, hepimiz içindir. Müminler adaleti yerine getirirken fark gözetmez. Sadece yargıda değil, ev işinde adalet var. Çocuklara, çalışanlara karşı adalet var. Bunu hatırlatırsam anlamlı olur dedim. Yoksa güncelle bir ilgi kurulmasını istemedim."

"KADİR GECESİ'NDE ADALET İÇİN DUA ETMEK ÇOK GÜZEL"

'Ancak Gezi Parkı kararı bağlamında tartışılıyor' dedim. Güldü. Şunları söyledi:

'Ne gariptir, Kadir Gecesi'ne denk geldi. Kadir Gecesi'nde adalet için dua etmek çok güzel.'