Erdoğan'ın fotoğrafına bıyık çizdiği gerekçesiyle tutuklanan lise öğrencisi hakkında yeni gelişme

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Billboard'daki fotoğrafına bıyık çizdiği gerekçesi ile tutuklanan 16 yaşındaki çocuk bugün tahliye oldu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 06.07.2023 - 11:21
Erdoğan'ın fotoğrafına bıyık çizdiği gerekçesiyle tutuklanan lise öğrencisi hakkında yeni gelişme
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Mersin’de yaşayan ve bir meslek lisesinde eğitim alan 16 yaşındaki bir çocuk, Cumhurbaşkanlığı seçimleri sürecinde AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın fotoğrafının yer aldığı afişlere tükenmez kalemle Hitler bıyığı çizdi. Kamera kayıtları izleyerek çocuğun kimliğini tespit eden polis ekipleri, çocuğu gözaltına aldı. Çocuk Şubedeki işlemlerinin ardından savcılığa sevk edilen çocuk, cumhurbaşkanına hakaret iddiasıyla nöbetçi mahkemeye çıkarıldı ve tutuklanarak Tarsus Çocuk ve Gençlik Kapalı İnfaz Kurumuna gönderildi.

Halk TV'nin haberine göre M. K. için bugün tahliye kararı verildi. Liseli çocuk bir ay kadar sonra ailesine kavuştu. Baba Caner K. ise bu aşamada herhangi bir açıklamalarının olmayacağı yanıtı verdi.




Recep Tayyip Erdoğan bıyık lise öğrencisi

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