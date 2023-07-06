Erdoğan'ın fotoğrafına bıyık çizdiği gerekçesiyle tutuklanan lise öğrencisi hakkında yeni gelişme

Yayınlanma: 06.07.2023 - 11:21

Güncelleme: 06.07.2023 - 11:21

Mersin’de yaşayan ve bir meslek lisesinde eğitim alan 16 yaşındaki bir çocuk, Cumhurbaşkanlığı seçimleri sürecinde AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın fotoğrafının yer aldığı afişlere tükenmez kalemle Hitler bıyığı çizdi. Kamera kayıtları izleyerek çocuğun kimliğini tespit eden polis ekipleri, çocuğu gözaltına aldı. Çocuk Şubedeki işlemlerinin ardından savcılığa sevk edilen çocuk, cumhurbaşkanına hakaret iddiasıyla nöbetçi mahkemeye çıkarıldı ve tutuklanarak Tarsus Çocuk ve Gençlik Kapalı İnfaz Kurumuna gönderildi.

Halk TV'nin haberine göre M. K. için bugün tahliye kararı verildi. Liseli çocuk bir ay kadar sonra ailesine kavuştu. Baba Caner K. ise bu aşamada herhangi bir açıklamalarının olmayacağı yanıtı verdi.







