Erdoğan'ın fotoğrafını kullanarak para sayma videosu çekenlere soruşturma başlatıldı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medyada AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafını kullanarak para sayma videosu çeken ve yayınlayan kişiler hakkında soruşturma başlattı. Başsavcılık, şüphelilerin tespit edilerek yakalanması için emniyete talimat verdi.
Sosyal medyada AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafını kullanarak para sayma videosu çeken ve yayınlayan kişiler hakkında soruşturma başlatıldı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Twitter'daki Erdoğan'a video paylaşımları nedeniyle soruşturma başlattı.
Paylaşımlara ilişkin "Cumhurbaşkanı'na hakaret" suçundan resen soruşturma başlatan Başsavcılık, videoları çeken veya yayınlayan şüphelilerin tespit edilerek yakalanması için emniyete talimat verdi.
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