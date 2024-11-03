Erdoğan'ın görevden alma ve atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı

Yayınlanma: 03.11.2024 - 00:08

Güncelleme: 03.11.2024 - 00:42

Resmi Gazete'nin bugünkü yayımında atama kararları açıklandı. Erdoğan'ın imzasıyla birçok görevde değişiklikler yapıldı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Kayseri İl Müdürü Mustafa Yıldırım, görevden alındı.

KAYMAKAM ATAMALARI

İstanbul'da; Bakırköy, Beyoğlu, Sancaktepe ve Ümraniye Kaymakamlığına yeni isimler atandı. Ayrıca Türkiye geneli 121 ilçeye de yeni kaymakam ataması yapıldı.

Ümraniye Kaymakamı Yüksel Çelik; Bakırköy Kaymakamı Recai Karal, Beyoğlu Kaymakamı Abdullah Atakan Atasoy, Sancaktepe Kaymakamı Naif Yavuz oldu.

Esenyurt Belediyesi'ne kayyum olarak atandığı duyurulan Can Aksoy'un Vali Yardımcısı yapıldığına dair kararname ise bugünkü Resmi Gazete'de yer aldı.

POLİS AKADEMİSİ BAŞKANLIĞINA ATAMA

Polis Akademisi Başkanlığına Prof. Dr. Murat Balcı atandı.

Kültür ve Turizm Bakanlığında açık bulunan Yaşayan Miras ve Kültürel Etkinlikler Genel Müdürlüğüne Selim Terzi atandı.

İçişleri Bakanlığı; Göç İdaresi Başkanlığı 1. Hukuk Müşaviri Durmaz Bayraktar görevden alındı.

Atamalar, Resmi Gazete'de şu şekilde yer aldı: