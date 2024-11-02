Resmi Gazete'de yayımlandı: Kanser ilaçlarının da olduğu 18 ilaç geri ödeme listesine alındı
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Sağlık Uygulama Tebliği'nde yapılan değişiklikle 18 ilaç daha geri ödeme listesine alındı.
Düzenlemeyi içeren Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Düzenlemeyle lenfoma, multipl myelom ve meme kanseri tedavisinde kullanılan immunoterapi ve akıllı ilaçların da yer aldığı 11'i yerli üretim 18 ilaç daha geri ödeme listesine dahil edildi.
BAKAN IŞIKHAN DUYURDU
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, düzenlemeye ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.
Bakan Işıkhan paylaşımında, 10 antipsikotik ilaç, 5 kanser ilacı, 1 psöriazis ilacı, 1 vazodilatör şok ve özofagus varis kanaması için acil müdahale ilacı, 1 kronik böbrek yetmezliği bulunan çocuk hastalar için tıbbi mamanın geri ödeme listesine dahil edildiğini bildirdi.
Yurttaşların ilaçları Sosyal Güvenlik Kurumu ile sözleşmeli eczanelerden temin edebileceklerini belirten Işıkhan, "İlaçların hastalarımıza şifa olmasını temenni eder, vatandaşlarımıza sağlıklı bir ömür dilerim" ifadelerini kullandı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Ünlü oyuncu gözaltında: Marketten 'zeytinyağı' çaldı
- 6 yaşındaki Şirin'i katleden şahsın ifadesi ortaya çıktı
- Ünlü çikolata markası da artık kara listede
- Erdoğan'a ve Yerlikaya'ya çok sert yanıt!
- Erdoğan'dan Özel ve İmamoğlu'na tazminat davası
- Oy oranını en çok artıran parti hangisi?
- 'Sanki mağdur olan Esenyurt değilmiş gibi...'
- 'Fethullah Gülen hayatta olsaydı...'
- Tek kalemde milyarlık vergi borçları silinenler nerede?
- Tutuklanan baba cezaevinde ölü bulundu