Resmi Gazete'de yayımlandı: Kanser ilaçlarının da olduğu 18 ilaç geri ödeme listesine alındı

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Sağlık Uygulama Tebliği'nde yapılan değişiklikle 18 ilaç daha geri ödeme listesine alındı.

Resmi Gazete'de yayımlandı: Kanser ilaçlarının da olduğu 18 ilaç geri ödeme listesine alındı
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AA
Yayınlanma: 02.11.2024 - 13:27

Düzenlemeyi içeren Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Düzenlemeyle lenfoma, multipl myelom ve meme kanseri tedavisinde kullanılan immunoterapi ve akıllı ilaçların da yer aldığı 11'i yerli üretim 18 ilaç daha geri ödeme listesine dahil edildi.

BAKAN IŞIKHAN DUYURDU

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, düzenlemeye ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Bakan Işıkhan paylaşımında, 10 antipsikotik ilaç, 5 kanser ilacı, 1 psöriazis ilacı, 1 vazodilatör şok ve özofagus varis kanaması için acil müdahale ilacı, 1 kronik böbrek yetmezliği bulunan çocuk hastalar için tıbbi mamanın geri ödeme listesine dahil edildiğini bildirdi.

Yurttaşların ilaçları Sosyal Güvenlik Kurumu ile sözleşmeli eczanelerden temin edebileceklerini belirten Işıkhan, "İlaçların hastalarımıza şifa olmasını temenni eder, vatandaşlarımıza sağlıklı bir ömür dilerim" ifadelerini kullandı.


Etiketler: #geri ödeme #SGK #ilaç

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