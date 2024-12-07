Erdoğan'ın görevden alma ve atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı

Yayınlanma: 07.12.2024 - 00:06

Güncelleme: 07.12.2024 - 00:25

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararlarının yer aldığı Resmi Gazete yayımlandı. Bakanlıklarda, Büyükelçiliklerde ve Müdürlüklerde atamalar yapıldı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Çocuk Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Bilir görevden alındı.

BÜYÜKELÇİLİKLERE ATAMALAR

Japonya Büyükelçiliğine Oğuzhan Ertuğrul; Avusturya Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Gürsel Dönmez, Tanzanya Birleşik Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Bekir Gezer, Trinidad ve Tobago Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Ayşe Selcan Şanlı, Kamerun Cumhuriyeti Büyükelçiliğine Volkan Öskiper atandı.

İL MÜDÜRLÜKLERİNDE ATAMALAR

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Artvin İl Müdürü Şentürk Ağırbaş görevden alındı, Nevim Öz atandı.

Ardahan İl Müdürlüğüne Mahmut Çetinkaya; Çanakkale İl Müdürlüğüne Ali Ömüt, Karaman İl Müdürlüğüne Seval Yılmaz, Niğde İl Müdürlüğüne Hilal Ünal, Rize İl Müdürlüğüne Selim Köse atandı.

Kültür ve Turizm Bakanlığında açık bulunan Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler İdaresi Başkanlığına Gözde Şahin atandı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Tekirdağ İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Hacıoğlu görevden alındı. İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne Hüseyin Keskin, Bayburt İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne Niyazi Gül atandı.

Vakıflar Genel Müdürlüğü Kütahya Vakıflar Bölge Müdürü Zekeriya Şentürk görevden alındı.

Orman Genel Müdürlüğü Konya Orman Bölge Müdürü Cafer Bal ve Muğla Orman Bölge Müdürü Yasin Yaprak görevden alındı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında açık bulunan; Çalışma Genel Müdür Yardımcılığına Emin Türker, Çalışma Genel Müdür Yardımcılığına Suat Dede, Bilgi Teknolojileri Genel Müdür Yardımcılığına Serkan Çömen ve Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığına Rıdvan Türkseven atandı.