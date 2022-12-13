Erdoğan'ın kararını tanımadılar: Kocaeli'nde yüzlerce işçi greve çıktı
Bekaert Kocaeli işçileri hakları için grev kararı alırken, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan 'milli güvenliği bozucu' diyerek grev kararını erteledi. Ancak kararı tanımayacağını ilan eden işçiler, bugün itibarıyla greve başladı.
İzmit’in Alikahya Mahallesi'nde kurulu bulunan 400 işçinin çalıştığı demir çelik üretimi yapan Bekaert fabrikasında greve çıkma kararı alındı. Kararın ardından Resmi Gazete’de 'Milli güvenliği bozucu nitelikte' görüldüğü gerekçesiyle fabrikada grev 60 gün süreyle ertelendi.
Yasağa rağmen bugün işçiler, alkış ve sloganlar eşliğinde fabrikadan çıkarak grev pankartını giriş kapısına astı. Polisin geniş güvenlik önlemi aldığı fabrika önünde işçiler, halay çekti.
Birleşik Metal İş Genel Başkanı Adnan Serdaroğlu fabrika önünde yaptığı konuşmada tarihi bir mücadele başlattıklarını söyleyerek, "Bugün verilen mücadelenin önemi çok daha farklıdır. Aylardır işverene karşı bir hak mücadelesi veriyorduk. Bugün prosedürümüzün son aşaması olarak grev başlangıç süresine girmişken karşımızda başka birileri daha belirdi. Dediler ki; 'Hayır greve çıkamazsınız' dediler. Yemediler içmediler, gece yatmadılar uyumadılar 3'te bize tebligat getirdiler. Dediler ki 'Milli güvenlik gereği sizin greviniz’ yasaklanmıştır" dedi.
"BİZ GREVDEN, KAVGADAN KAÇMAYIZ"
İşverenin işçilerin alım gücünü kaybetmesine hiç kulak asmadığını söyleyen Serdaroğlu, "Biz sizin anayasaya aykırı, uluslararası sözleşmelere aykırı grev yasağınızı tanımıyoruz. Biz karşımızda işveren var biliyorduk. 6 aydır onunla müzakere yapıyorduk. İşveren bizim aylardır, hatta 2 yıla yakındır Türkiye’nin allak bullak oluşunu, insanların yoksullaşmasını, işçilerin alım gücünü kaydetmesini hiç dikkate almıyor. Bugüne kadar bizim taleplerimize kulak tıkadı ve mücadeleyi biz onun karşısında sürdürmeye çalışırken bir gece vakti bizim karşımıza çıktılar " diye konuştu.
"HAK KAYIPLARIMIZI GİDERECEK RAKAM ORTAYA ÇIKARDIK"
Hak kayıplarını giderecek bir rakam ortaya çıkardıklarını ifade eden Serdaroğlu, şöyle konuştu:
"Sendika olarak işçi arkadaşlarımıza yapmış olduğunuz toplantılarda ve sendikamızın bilimsel çalışmalarında burada hak kayıplarımızı giderecek ve sürekliliği sağlayacak bir rakam ortaya çıkardık. Dedik ki; 'Bizim talebimiz 6 aylık yüzde 130'dur. Benim kaybımın telafisi budur ve ülkenin büyümesi, senin ihracat rakamların, ülkenin hayat pahalılığının karşısında benim geçinebileceğim rakam budur.' Benim önüme bunun yarısının da altında bir rakam koydular. Biz böyle bir şeyi kabul edemeyiz. Onun için sonuna kadar bu haklı mücadelemizi sürdüreceğiz."
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