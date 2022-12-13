Birleşik Metal-İş Sendikası Genel Başkanı Adnan Serdaroğlu Cumhuriyet TV'de grev kararını açıkladı

13 Aralık 2022 Salı, 10:20

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararı ile Birleşik Metal-İş sendikasının Kocaeli'ndeki grev kararı "milli güvenliği bozucu nitelikte" olduğu gerekçesiyle 60 gün süreyle ertelendi. Birleşik Metal-İş Sendikası Genel Başkanı Adnan Serdaroğlu, Cumhuriyet TV'de yayımlanan Ebru Birçak Edebali'nin "Günaydın" programında, söz konusu grev yasağına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Serdaroğlu'nun açıklaması şu şekilde:

"Anayasaya aykırı bir tutum, uluslararası sözleşmelere aykırı bir uygulama. Bunun için biz bu grev yasağının hiçbir şekilde kabul edilebilir olmadığını iddia ediyoruz ve grevimizi de devam ettireceğimizi söylüyoruz.

Gereken hukuki müracaatlarımızı elbette yapacağız ama elimizde Anayasa Mahkemesi kararları var. Anayasanın 90'ncı maddesine uygun olarak uluslarası sözleşmelere imza atılan metinler var. Bu nedenle bugünkü yapılan işin, hiçbir şekilde hukuksal bir tutum olmadığını düşünüyoruz.

Saat 13.00'da grev uygulama deklarasyonumuzu yapmıştık. Biz grevimizi başlatacağız."