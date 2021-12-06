Erdoğan'ın Katar ziyaretinde ekonomi ve savunma işbirliği konuları görüşülecek

06 Aralık 2021 Pazartesi, 04:00

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Veliaht Prensi Muhammed bin Zayed’in Ankara ziyaretiyle Körfez bölgesiyle normalleşme adımlarının hızlanmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara’nın Körfez bölgesindeki yakın müttefiki Katar’ı ziyaret ediyor.

İki ülke arasında 2015’ten bu yana her yıl yapılan Yüksek Düzeyli Stratejik Komite toplantılarının yedincisi yarın Doha’da gerçekleştirilecek. Erdoğan’ın bugün Katar’a hareket etmesi bekleniyor. Türk Lirası’nın tarihi değer kaybının ekonomik çalkantı yarattığı bir dönemde Katar’la ekonomi alanında yeni anlaşmaların imzalanması sürpriz olmayacak. Türkiye’nin Katar’la halihazırda 15 milyar dolar tutarında swap (para takası) anlaşması bulunuyor. Pilotların eğitimi için Katar’a ait savaş uçaklarının Türkiye’ye konuşlandırılması, 2022 Futbol Dünya Kupası’nın güvenliği için Türk polisinin Katar’da görev almasını öngören anlaşmalar TBMM’de kabul edilmişti. Bu anlaşmaların uygulanmasına ilişkin teknik ayrıntıların ele alınması öngörülüyor. Yakın ilişkilere karşın Katar Petrolleri’nin Türk kıta sahanlığıyla çakışan bir bölgede Güney Kıbrıs Rum Kesimi için doğalgaz arama anlaşması yapmasının da konu başlıkları arasında yer alması bekleniyor.

"15 TEMMUZ GİBİ OLMAZ"



Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Katar ziyareti öncesi dün Siirt’te kanaat önderleri ile bir araya geldi. Erdoğan, ekonomideki gidişatla ilgili aynı sıkıntıların 2008 yılında da yaşandığını ve o dönem “Bu bizi teğet geçecek” dediğini aktararak şunları söyledi: “Meselenin dolar, faiz olmadığını anlamak için akıl ve vicdan penceresinden bakmak yeterlidir. Vatanımıza dikilen kem gözler bugün de mevcuttur. Bundan sonraki süreç tabii 15 Temmuz’daki gibi olmaz. Bundan sonraki süreçte biz birçok şeye daha hazırız ve bedelini ağır öderler.”

