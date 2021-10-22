Erdoğan'ın, kendi maaşına yüzde 14,4 zam yapmasına gelen tepkiler büyüyor

22 Ekim 2021 Cuma, 17:05

TBMM'ye sunulan 2022 bütçe teklifine göre AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kendi maaşına yüzde 14,4 zam yaptı. Teklif onaylanırsa, Erdoğan'ın 88 bin lira olan maaşı 100 bin liraya çıkacak.

DİSK Araştırma Merkezi’nin 2021 raporuna göre çalışan nüfusun yüzde 62’si ise asgari ücretin yüzde 20 fazlasının altında bir rakama çalışıyor.

ASGARİ ÜCRET, CUMHURBAŞKANI MAAŞININ YÜZDE 3,25'İNE DENK GELİYOR

Güncel olarak 2 bin 825 lira olan asgari ücret, AKP'li Cumhurbaşkanının 88 bin TL olan maaşının yüzde 3,25’ine tekabül ediyor.

Yurttaşa maaşları ile geçinip geçinemediklerini sorduk ve ekonomik sorunları ile ilgili birçok farklı yanıt aldık.

Yurttaşlardan aldığımız yanıtlardan bazıları şöyle:

-' '3300 lira emekli maaşı alıyorum. İstanbul'da bu miktar yeter mi? İmkanı var mı? Allah hepimize yardım etsin, bir an evvel bizi bu iktidardan korusun.''

- ''3000 lira maaş alan biri olarak, günde 14 saatimi mağazada geçiriyorum. Bunu ona oy verenlere sormak lazım. Eğer hakikaten halka hizmet edeceklerse, sembolik bir rakam almaları lazım. Aldığım maaş yetmiyor. Büyük paralar kazanılıyor. Orta sınıf diye bir şey kalmadı. Cep telefonumu ödeyemiyorum. Bak, bak bunu kullanıyorum. Bu bana reva mıdır? Değildir.''

- ''3500 lira emekli maaşı alıyorum. Yeter mi? İnşallah bunlar aşağı gidecek ve durum düzelecek.''

- ''Gelecek yok, gelecek sıfır. Bu işin geleceği olabilir mi?''

- ''Vatandaş zamlar karşısında ezilirken, maaşının artması hoş bir durum değil.''

Kamera: İsmail Bayraktar