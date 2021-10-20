Uykusuz'dan 'motorin zammı' göndermesi

20 Ekim 2021 Çarşamba, 15:05

Artan döviz kuru ve petrol fiyatları akaryakıta yansıyor. Sektör kaynaklarına göre, son olarak motorine 23 kuruş daha zam geldi.

Zamın ardından motorinin litre satış fiyatı İstanbul’da ortalama 7,94 liradan 8,17 liraya, Ankara’da 8,02 liradan 8,25 liraya, İzmir’de ise 8,04 liradan 8,27 liraya yükselecek.

Cuma gecesi de motorine 41, benzine 14 kuruş zam yapılmıştı.

UYKUSUZ’DAN ‘ZAM’ KAPAĞI

Zam haberleri üst üste gelmeye devam ederken, mizah dergisi Uykusuz yaşananları esprili bir dille kapağına taşıdı.

"Motorine üç günde ikinci kez zam geldi" notunun yer aldığı kapakta, arabada ön koltuğa oturmak isteyen çocuğuna, “Öne oturmuyoruz artık” diyen bir baba yer alıyor.

Derginin kapağı şu şekilde: