Uykusuz'dan 'motorin zammı' göndermesi
Motorinin litre fiyatına 23 kuruş daha zam geldi. Üç günde ikinci kez zamlanan motorin bu zamla birlikte 8 liranın üzerine çıkacak. Böylece motorinin litre fiyatı benzini geçecek. Son olarak mizah dergisi Uykusuz, üst üste gelen motorin zammı haberlerini kapağına taşıdı.
Artan döviz kuru ve petrol fiyatları akaryakıta yansıyor.
Sektör kaynaklarına göre, son olarak motorine 23 kuruş daha zam geldi.
Zamın ardından motorinin litre satış fiyatı İstanbul’da
ortalama 7,94 liradan 8,17 liraya, Ankara’da 8,02 liradan 8,25 liraya, İzmir’de
ise 8,04 liradan 8,27 liraya yükselecek.
Cuma gecesi de motorine 41, benzine 14 kuruş zam yapılmıştı.
UYKUSUZ’DAN ‘ZAM’ KAPAĞI
Zam haberleri üst üste gelmeye devam ederken, mizah dergisi
Uykusuz yaşananları esprili bir dille kapağına taşıdı.
"Motorine üç günde ikinci kez zam geldi" notunun yer aldığı kapakta, arabada ön koltuğa oturmak isteyen çocuğuna, “Öne
oturmuyoruz artık” diyen bir baba yer alıyor.
Derginin kapağı şu şekilde:
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