Erdoğan'ın Kılıçdaroğlu'na hakaret eden başdanışmanı büyükelçi olarak atandı

Yayınlanma: 22.07.2023 - 17:23

Güncelleme: 22.07.2023 - 17:23

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla bazı büyükelçilerin atanmasına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Erdoğan'ın başdanışmanlığını yapan Mücahit Küçükyılmaz, Cezayir Demokratik Halk Cumhuriyeti'ne büyükelçi olarak atandı.



Mücahit Küçükyılmaz, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na Twitter hesabı üzerinden hakaret etmişti.

Küçükyılmaz, "Fazla söze gerek yok. Popülizmin, demagojinin, ikiyüzlülüğün CHP liderinden neşet eden en alçak ve geri zekâlıca halini aşağıdaki satırlarda bulabilirsiniz" demişti.

BERAAT ETTİ

Küçükyılmaz hakkında 'Kamu görevlisine görevinden dolayı sesli, yazılı veya görüntülü bir iletiyle alenen hakaret etme' suçundan dava açılmıştı. Mahkeme, suçun yasal unsurlarının oluşmadığı gerekçesiyle Küçükyılmaz'ın beraatine karar vermişti.

ÖDÜL GİBİ ATAMA

Erdoğan’ın danışmanı Küçükyılmaz, daha önce hakkında açılan bir davada 'basit yaralama' ve 'tehdit' suçlarından ceza almıştı. Adli sicil kaydında sabıkası bulunan Küçükyılmaz, 2009’da trafikte tartıştığı bir kişiye ettiği küfür yargıya yansımıştı.