Kılıçdaroğlu'ndan 'Jahrein'e bir tazminat davası daha!

Yayınlanma: 21.07.2023 - 15:21

Güncelleme: 21.07.2023 - 15:21

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 'Jahrein' lakaplı fenomen Ahmet Sonuç'a kendisine yönelik kullandığı ifadeler nedeniyle bir tazminat davası daha açtı.

Çolak, sosyal medya hesabından bugün yaptığı paylaşımda, CHP liderine yönelik "Demans hastası. Leblebi kafalı" sözlerini yineledi.

Jahrein, paylaşımında "Demans hastası, Leblebi kafalı, Kuzeniyle evli, Kaybetme uzmanı ve hala peşinden koşanlar var. Bana siyasi olamazsın diyorlar. Doğru. Eşim teyzemin kızı değil" ifadelerini kullandı.

Paylaşımın ardından Kılıçdaroğlu’nun avukatı Celal Çelik, sosyal medya hesabından Ahmet Sonuç’a tazminat davası açacaklarını duyurdu.

"DERHAL TAZMİNAT DAVASI AÇACAĞIZ"

Çelik paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Saldırganlık ve hakaret yoluyla istediklerini elde edebileceğini ve insanları sindirebileceğini düşünen, eleştiri ve hakaret ayrımını yapamayan, gün geçtikçe bayağılaşan, hedef aldığı kişilere yönelik olarak yaptığı hakaret kapsamlı yakıştırmalar ile kendisini tasvir ettiğinin ayrımına varamayan, Ahmet Sonuç (Jahrein) isimli kişi hakkında; Bugünkü ahlaksız hakaretleri nedeniyle de derhal tazminat davası açacağız!

"DENSİZLİKLERİN HESABINI MUTLAKA SORACAĞIZ"

Öncekilerde de olduğu üzere, elde edilecek tazminat miktarı öğrencilere burs olarak dağıtılmak üzere... Ayrıca, hakaret suçundan suç duyurusunda bulunacağız.. Densizliklerin hesabını mutlaka soracağız..

Saldırganlık ve hakaret yoluyla istediklerini elde edebileceğini ve insanları sindirebileceğini düşünen, eleştiri ve hakaret ayrımını yapamayan, gün geçtikçe bayağılaşan, hedef aldığı kişilere yönelik olarak yaptığı hakaret kapsamlı yakıştırmalar ile kendisini tasvir ettiğinin…"

DAHA ÖNCE DE DAVA AÇMIŞTI

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, daha önce de kendisine yönelik söylemleri nedeniyle Ahmet Sonuç'a 200 bin TL'lik tazminat davası açmıştı.