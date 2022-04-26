Erdoğan'ın kulağına söylenenler canlı yayına yansıdı!

26 Nisan 2022 Salı, 15:36

Erdoğan'ın Bilim Kurulu Toplantısı sonrası yapacağı açıklama öncesi mikrofon açık kaldı.

Özel kalem müdürü, Erdoğan'ın kulağına şunları söyledi:

"Sayın Cumhurbaşkanım özür diliyorum. Canlı yayında değiliz şu anda, bu açılış konuşmanız değil aslında bu ana metniniz. İsterseniz canlı yayına geçelim."