Erdoğan'ın kulağına söylenenler canlı yayına yansıdı!
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında yapılan Koronavirüs Bilim Kurulu'nun son toplantısının ardından basın toplantısı için kamera karşısına geçti. Canlı yayın öncesinde özel kalem müdürü, konuşmaya başlayan Erdoğan'ın kulağına eğilerek uyarılarda bulundu.
Erdoğan'ın Bilim Kurulu Toplantısı sonrası yapacağı açıklama öncesi mikrofon açık kaldı.
Özel kalem müdürü, Erdoğan'ın kulağına şunları söyledi:
"Sayın Cumhurbaşkanım özür diliyorum. Canlı yayında değiliz şu anda, bu açılış konuşmanız değil aslında bu ana metniniz. İsterseniz canlı yayına geçelim."
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