Gözler saat 15.00'te: Erdoğan, Bilim Kurulu üyeleriyle açıklama yapacak

26 Nisan 2022 Salı, 13:35

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın saat 15.00'te Bilim Kurulu üyeleriyle birlikte Saray'da açıklama yapması bekleniyor. Koronavirüs Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında öğle saatlerinde toplanmıştı.

"SON TOPLANTI..."

Bakan Koca, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Koronavirüs Bilim Kurulu'nun son toplantısı az önce başladı" ifadelerini kullanmıştı. Koca, söz konusu paylaşımı, 16 Temmuz 2020 tarihinde attığı ve "Hazır bir araya gelmişken hemen dağılalım" notunun yer aldığı tweeti alıntılayarak yapmıştı.

MASKE KULLANIMI İLE İLGİLİ ÖNEMLİ KARARLAR ALINACAK

Bilim Kurulu'nda, okullarda maske kullanımı dahil olmak üzere bu anlamda önemli kararlar alınması bekleniyor. Vaka sayıları ve yoğun bakım hasta sayılarının da gündeme alınacağı toplantıda, koronavirüsle mücadeleye ilişkin yeni dönemin yol haritası çizilecek.

"EN ÖNEMLİ TOPLANTILARDAN BİRİ"

Fahrettin Koca daha önceden yaptığı açıklamada toplantı için "Kanaatimce Bilim Kurulu'nun en önemli toplantılarından biri olacaktır" demişti.

Bilim Kurulu'nda 2 Mart'ta alınan kararla, açık havada maske zorunluluğu kaldırılmıştı.