Erdoğan’ın mitingi dolmayınca AKP'li Silifke Belediyesi'nin çalışanlarını seferber ettiler
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın dün Mersin’de katıldığı toplu açılış töreninde miting alanının belli bölümlerinin dolmadığı görüldü. AKP’li Akdeniz Belediyesi’nin temizlik işçilerinin alanda olduğu görülürken, CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen ise Silifke Belediyesi’ne ait araçların üzerine AKP logosunun yapıştırıldığına ilişkin fotoğrafı paylaştı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün Mersin Cumhuriyet Meydanı’nda toplu açılış törenine katıldı. Maliyetinin 3.2 milyar TL olduğu belirtilen 341 adet projenin açılış töreninde, miting alanının çevresi ve alana çıkan yollar, bir gön önceden demir bariyerlerle çevrildi.
Miting saatine doğru alınan güvenlik önlemleri artırıldı, alanın etrafındaki yüksek binaların çatılarına keskin nişancılar yerleştirildi. Helikopter alan üçerinde turladı.
Miting alanının belli bölümlerinin boş kaldığı gözlendi. AKP’li Akdeniz Belediyesi’nin temizlik işçilerinin de iş kıyafetleri ile birlikte alanda olduğu görüldü.
Bu durum, CHP milletvekilleri tarafından eleştirildi.
CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen, Silifke Belediyesi’ne ait bir aracın üzerine AKP logosunun yapıştırıldığını gösteren bir fotoğraf paylaştı. Antmen, paylaşımında; “Kamu araçları babanızın malı olmadığı gibi partilerinizin de araçları da değildir. Sayıştay ve İçişleri Bakanlığı bu konuda görevini yapmak zorunda. Mersin'de miting alanını doldurmaya devletin araçları yetmedi, bakanlıkların araçları da yetmedi hatta belediyelerinin araçları da yetmedi. Ford ve Volkswagen fabrikası gelse dahi yetmez artık size. Gidiyorsunuz” değerlendirmesini yaptı.
Video Haberler
- Silahla ve balyozla geldiler! O anlar kamerada
- Fatih'te korkunç an kameraya böyle yansıdı
- Gerçeği öğrenince büyük şok yaşadı: Psikolojim bozuldu
- Adana'da korkunç ölüm! Parke zeminde ayağı kayınca...
- Hayvanseverleri ayaklandıran 'aslan safarisi'
- Esenyurt'ta işe giden kadına kapkaç dehşeti
- Z kuşağı endişesi Erdoğan'a şarkı söylettirdi
- Furkancılar insan kaçırdı
- Pendik'te feci kaza; 2 ölü, 2 yaralı
- İstanbul’un göbeğinde terör estirdiler! O anlar kamerada
En Çok Okunan Haberler
- TRT ekranlarında kriz!
- Mesut Özil hangi partiye oy vereceğini açıkladı
- İşletme uzayınca tekne boyu da uzadı
- Gülen hakkında yeni tecavüz kararı
- Yumurtanın tazeliğini saptamak için görülmemiş yöntem
- Erdoğan'ın Rabia ikilemi
- 18 günlük eşini vuran Müslüm Aktaş'tan korkunç ifadeler
- Ali Erbaş'tan 'günaydın' açıklaması
- Meteoroloji'den sağanak uyarısı
- Yavaş ve İmamoğlu Erdoğan'ı geride bıraktı