Erdoğan'ın ödül verdiği isim Kaplanoğlu'ndan 'ihanet' tepkisi: İtiraf etmiş 'sorumlusu benim' demişti

03 Şubat 2022 Perşembe, 12:55

Kentsel dönüşüm çalışmalarının yapıldığı tarihi Süleymaniye semtinin Fatih Demirtaş mahallesinde 2024'te bitmesi planlanan yapı, Süleymaniye Cami'nin silüetini bozduğu gerekçesiyle tepkilere neden oldu.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, Mahir Polat, “Süleymaniye'nin önünde yükselen bu yapı, İlim Yayma Vakfı'nın yaptığı yeni binası. Nisan 2019'da dönemin İBB'si projesini yapıyor, koruma kurulundan onaylatıyor ve inşaata başlanıyor. İzinli olsa da Süleymaniye Camii silüeti gibi bir hazineye bu yapılan zulümdür. Yapmayın” dedi.

İnşaat projesini iki seçim arasında AKP'li İBB Belediyesinin verdiği ve inşaat sahibinin ise Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan'ın Mütevelli Heyeti Başkanı olduğu İlim Yayma Vakfı ortaya çıktı.

ERDOĞAN'IN ÖDÜL VERDİĞİ İSİMDEN "İHANET" TEPKİSİ

İlim Yayma Vakfı'nın yapısına İslamcı camiadan da çok sayıda tepki gelirken, Erdoğan'ın ödül verdiği yönetmen Semih Kaplanoğlu'nun açıklaması dikkat çekti.

Kaplanoğu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada "İhanet mi dediniz? Tarihe, ecdada, Sinan’a ve İstanbul’a…" dedi.

"İHANET ETTİK, BEN SORUMLUYUM" DEMİŞTİ

Kaplanoğlu'nun sözleri akıllara, Erdoğan'ın 2017 yılında yaptığı açıklamayı getirdi. İstanbul'da Şehir ve STK Zirvesi'nde konuşan Erdoğan, "Kadim şehirlerin en önemli güzelliği, ana karakterlerini kaybetmeden yeniyi bünyelerinde eritmesi, özlerinden katarak yeniden yoğurmasıdır. İstanbul bu açıdan gerçekten müstesna bir şehirdir. Ama biz bu şehrin kıymetini bilmedik, biz bu şehre ihanet ettik, hala da ihanet ediyoruz, ben de bundan sorumluyum" demişti.