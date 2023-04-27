Erdoğan'ın rahatsızlığını sormak... Fatih Altaylı: Kimse kızma hakkına sahip değil

Yayınlanma: 27.04.2023 - 12:58

Güncelleme: 27.04.2023 - 12:58

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın rahatsızlandığı Ülke TV- Kanal 7 ortak yayını Türkiye'nin gündemine oturdu.

Erdoğan'ın rahatsızlığı sonrası programları iptal edildi.

Dün akşam saatlerinde Cumhurbaşkanı'nın sağlık durumu ile ilgili bir sürü dedikodu ortaya atıldığını söyleyen Habertürk yazarı Fatih Altaylı, Erdoğan'ın rahatsızlığı sonrası yapılan açıklamaları köşesine taşıdı.

Altaylı, "Sonunda bir açıklama ile Cumhurbaşkanı ile ilgili ameliyat olduğu ya da kalp krizi geçirdiği iddialarının gerçek olmadığı, bugün katılması planlanan bir açılışa online olarak ofisinden bağlanacağı duyuruldu" dedi.

"Kimse bu konuda merak içinde olanlara kızma, eleştirme hakkına sahip değil" diyen Altaylı, "Bir Cumhurbaşkanının sağlık durumu, o toplumu da hatta bazen dünyayı da ilgilendirir. Hele hele demokrasilerde, seçmenlerin bunu bilme hakkı kutsaldır" ifadelerini kullandı.

Altaylı, yazısının devamında şunları kaydetti:

"Bu yüzden ABD başkanları ile ilgili böyle bir sağlık konusu olduğu zaman Trump örneğinde olduğu gibi hemen sağlık raporu halkla paylaşılır. Bunu merak etmek suç değildir. Demokratik hak ve demokrasinin gereğidir. Hele bir de seçime 17 gün kalmışsa. Daha da önemlidir. Cumhurbaşkanı'nın rahatsızlığın önemsiz bir soğuk algınlığı olduğunu umuyor, kendisine bir kez daha şifalar diliyorum."