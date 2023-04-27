Erdoğan açıkladı: Tüm engelli öğretmen adaylarının ataması yapıldı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, engelli öğretmen ataması için başvuru yapan tüm adayların atamasının bugün yapıldığını duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 27.04.2023 - 12:40
Erdoğan açıkladı: Tüm engelli öğretmen adaylarının ataması yapıldı!
Abone Ol google-news

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 25 Nisan'da gerçekleştirilen 3 bin 500 engelli öğretmen atamasında, 3 bin 500'e giremeyip atanamayan tüm adayların atamasının bugün gerçekleştirildiğini açıkladı.

Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"25 Nisan’da 3 bin 500 engelli öğretmen atamamızı yapmıştık. Atamada müjdesini verdiğimiz gibi, başvuru yapan ancak o gün 3 bin 500’e giremeyip atanamayan tüm adayların da atamasını bugün gerçekleştirdik." 


açıkladı açıklama aday AKP Atama başvuru engelli engelli öğretmen ataması Erdoğan öğretmen ataması öğretmen Recep Tayyip Erdoğan

İlgili Haberler

Erdoğan'dan engelli öğretmene skandal sözler

Erdoğan'dan engelli öğretmene skandal sözler
Engelli öğretmen atama sonuçları ne zaman açıklanacak? Engelli öğretmen atama sonuçlarına nasıl bakılır?

Engelli öğretmen atama sonuçları ne zaman açıklanacak? Engelli öğretmen atama sonuçlarına nasıl bakılır?
Engelli öğretmen ataması branşları belli oldu mu? 3500 engelli öğretmen atamasında kontenjan sayısı kaç?

Engelli öğretmen ataması branşları belli oldu mu? 3500 engelli öğretmen atamasında kontenjan sayısı kaç?

Resmi İlanlar

En Çok Okunan Haberler