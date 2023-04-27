Erdoğan açıkladı: Tüm engelli öğretmen adaylarının ataması yapıldı!
Cumhurbaşkanı Erdoğan, engelli öğretmen ataması için başvuru yapan tüm adayların atamasının bugün yapıldığını duyurdu.
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 25 Nisan'da gerçekleştirilen 3 bin 500 engelli öğretmen atamasında, 3 bin 500'e giremeyip atanamayan tüm adayların atamasının bugün gerçekleştirildiğini açıkladı.
Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:
"25 Nisan’da 3 bin 500 engelli öğretmen atamamızı yapmıştık. Atamada müjdesini verdiğimiz gibi, başvuru yapan ancak o gün 3 bin 500’e giremeyip atanamayan tüm adayların da atamasını bugün gerçekleştirdik."
25 Nisan’da 3 bin 500 engelli öğretmen atamamızı yapmıştık.— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) April 27, 2023
Atamada müjdesini verdiğimiz gibi, başvuru yapan ancak o gün 3 bin 500’e giremeyip atanamayan tüm adayların da atamasını bugün gerçekleştirdik.
Tüm öğretmenlerimize hayırlı olsun.
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