Erdoğan açıkladı: Tüm engelli öğretmen adaylarının ataması yapıldı!

Yayınlanma: 27.04.2023 - 12:40

Güncelleme: 27.04.2023 - 12:41

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 25 Nisan'da gerçekleştirilen 3 bin 500 engelli öğretmen atamasında, 3 bin 500'e giremeyip atanamayan tüm adayların atamasının bugün gerçekleştirildiğini açıkladı.

Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"25 Nisan’da 3 bin 500 engelli öğretmen atamamızı yapmıştık. Atamada müjdesini verdiğimiz gibi, başvuru yapan ancak o gün 3 bin 500’e giremeyip atanamayan tüm adayların da atamasını bugün gerçekleştirdik."