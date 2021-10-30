Erdoğan'ın rektör yaptığı isim: 1 dolar 10 Lira olsa ne olur, 1 dolar 137 Japon Yeni ediyor

Uludağ Üniversitesi'nde bir dönem rektörlük görevinde bulunan Prof. Dr. Yusuf Ulcay, döviz kurunda yaşanan dalgalanmalarla ilgili 'bir garip' değerlendirmede bulundu.

cumhuriyet.com.tr
30 Ekim 2021 Cumartesi, 23:52
Erdoğan'ın rektör yaptığı isim: 1 dolar 10 Lira olsa ne olur, 1 dolar 137 Japon Yeni ediyor
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Uludağ Üniversitesi’nin eski rektörlerinden Prof. Dr. Yusuf Ulcay, TL'nin yabancı para birimleri karşısında değer kaybetmesiyle ilgili olarak sosyal medya hesabından 'tuhaf' bir paylaşımda bulundu.

Alçay, “1 Dolar 10 Lira olsa ne olur. 1 Dolar 137 Japon Yeni ediyor. Ama Japonya çok güçlü, çünkü onlarda 1 Dolara vatanını satan hainler yok” ifadelerine yer verdi.

Ulcay, tepkilerin ardından paylaşımını sildi.


Prof. Dr. Yusuf Ulcay,  2015 yılında AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Uludağ Üniversitesi (UÜ) Rektörlüğü’ne rektör olarak atanmıştı. Ulcay bu görevi 4 yıl süreyle sürdürmüştü.



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