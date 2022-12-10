Erdoğan'ın Samsun'da bulunduğu sırada şüpheli valiz paniği!

10 Aralık 2022 Cumartesi, 19:02

Samsun’da bulunan şüpheli valiz, ekipler tarafından kontrollü bir şekilde fünye ile patlatıldı.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Samsun’da toplu açılış töreninde açıklamalarda bulundu. Erdoğan, konuşmasının ardından öğrencilerle yapacağı toplantıya katılmak için alandan ayrıldı. Erdoğan’ın konuşmasının bitmesinden kısa süre sonra toplantının yapılacağı Ömer Halisdemir Toplantı Salonu’na yakın bir yer olan Kent Yönetim Merkezi ile İlçe Toplu Ulaşım Transfer Merkezi civarında mavi bir şüpheli valiz dikkat çekti. Valizin sahibinin çıkmamasının ardından olay yerine bomba imha uzmanları sevk edildi. Bomba imha uzmanı şüpheli valizi fünye ile patlattı.

Güvenlik önlemleri altında patlatılan valizin yanına giden ekipler, valizin içerisinde giysi olduğunu belirledi. Söz konusu alanda şüpheli valizden giysi çıkmasının ardından güvenlik şeritleri kaldırıldı.