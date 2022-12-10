Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan 9 üniversiteye rektör atadı
Son dakika haberi... AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 9 üniversiteye rektör atadı.
Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararlarına göre;
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr. Veysel Eren,
İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr. Mustafa Sinanoğlu,
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr. İlhan Yaşar Hacısalihoğlu,
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Rektörlüğü'ne Prof. Dr. Yusuf Baran,
Kafkas Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr. Hüsnü Kapu,
Kocaeli Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr. Nuh Zafer Cantürk,
Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr. Erol Turan,
Sabancı Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr. Yusuf Leblebici,
Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr. Fatih Yılmaz atandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, söz konusu atamaları 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 13'üncü maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2'nci, 3'üncü ve 7'nci maddeleri gereğince yaptı.
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