Erdoğan'ın seçim mesaisi: AKP İstanbul İl Başkanlığı'nı ziyaret etti
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AKP İstanbul İl Başkanlığı'nı ziyaret etti.
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AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kısıklı'daki konutundan ayrılarak partisinin İstanbul İl Başkanlığına geldi.
AKP İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ve beraberindeki heyet tarafından karşılanan Erdoğan, il binasına giriş yaptı.
Teşkilat üyeleriyle bir araya gelen Erdoğan, 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri kapsamında yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.
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