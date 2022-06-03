ADD: 'Cumhurbaşkanı ‘sürtük’ ifadesi nedeniyle istifa etmeli'

03 Haziran 2022 Cuma, 11:44

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin TBMM grup toplantısında Gezi eylemcilerini hedef alarak, "Bu teröristler, eşkıyalar bira şişeleriyle caminin içini pislemişti. Bunlar böyle. Bunlar çürük, bunlar sürtük" dedi.

ADD Genel Merkezi’nden Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “sürtük” ifadesini kullanmasına ilişkin açıklama yapıldı.

Yazılı açıklama şöyle:

"AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 1 Haziran 2022 Çarşamba günü partisinin Grup Toplantısı’ndaki konuşmasında Gezi'den söz ederken, gerçek dışı olduğu bizzat Cami İmamı tarafından açıklandığı halde, yine “Camiyi bira şişeleriyle pislettiler” iddiasını sürdürmesi yanında, bir de Gezi eylemcileri için “çürük” ve “sürtük” ifadelerini kullanarak hakaret etmesi milletçe hepimizi derinden yaralamıştır. Özellikle “sürtük” sözcüğünün anlamı dikkate alındığında, Anayasamızın “Türk Milleti'nin birliğini temsil etme” görevi verdiği Cumhurbaşkanı'nın kadın yurttaşlarımızın bir kısmına yönelik bu nitelemesinin kabul edilemez olduğu açıktır. Cumhuriyetimizin Kurucusu, değişmez önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün kadınlarımız için “Dünyanın hiçbir yerinde, hiçbir milletinde, Anadolu kadınının üstünde kadın mesaisi zikretmek imkânı yoktur ve dünyada hiçbir milletin kadını 'Ben Anadolu kadınından daha fazla çalıştım, milletimi kurtuluşa ve zafere götürmekte Anadolu kadını kadar emek verdim diyemez. dediği ve Türk Kadınına “Ey kahraman Türk Kadını, sen yerlerde sürünmeye değil, omuzlar üzerinde göklere yükselmeye layıksın” diye seslendiği bilinirken, Atatürk'ün makamında oturan ve gerek muhalefete, gerek çeşitli toplum kesimlerine ağır sözlerini sıklıkla duyarak üzüldüğümüz günümüz Cumhurbaşkanı’nın, en azından kadınlarımız için böyle bir sözcük kullanmamış olmasını dilerdik. Atatürkçü Düşünce Derneği, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kadınlarımızdan özür dilemesi gerektiğini düşündüğünü ve kendisini istifaya davet ettiğini kamuoyu ile paylaşmayı görevi saymaktadır."