Son Dakika: RTÜK üyesi İlhan Taşcı'dan Erdoğan'ın 'sürtük' ifadelerine dilekçe

02 Haziran 2022 Perşembe, 09:48

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, grup toplantısında Gezi direnişini 9'uncu yıldönümünde hedef aldı. Erdoğan, "Gezi olaylarının arkasında hangi güçlerin olduğunu biliyoruz. Bay Kemal oradaydı, başı çeken oydu. Kendileri de terör sevici" diye belirtti. Erdoğan ayrıca, "9 yıl önce ağaç bahanesi ile çakılan kıvılcım bir anda bir kalkışmaya dönüştü. Bu eşkiyalar bu teröristler adeta camilerin içini pisletti. Bunlar böyle bunlar sürtük. Bunlar için ulu mabet nedir ne değildir böyle bir şey yok" ifadelerini kullanmıştı.

Sosyal medya bu ifadeler büyük tepki çekerken Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) üyesi İlhan Taşcı, Erdoğan'ın 'sürtük' sözleri üzerine incelenme talebiyle RTÜK'e dilekçe verdiğini söyledi.

"RTÜK TEPKİLERE KULAK TIKAYAMAZ"

Taşcı, sosyal medya hesabından "AKP Genel Başkanı Sn Erdoğan’ın sözlerinin incelenmesi için RTÜK’e dilekçeyle başvurdum. Tüm yurttaşlarına “Efendiler” diye seslenen Atatürk’ün kurduğu Türkiye’de hiç kimsenin kimseye hakaret etme, kaba dil kullanma hakkı ve “özgürlüğü” olamaz. RTÜK de tepkilere kulak tıkayamaz!"