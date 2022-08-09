Erdoğan'ın taklidini yapan Muhammed Nahya'dan Melih Gökçek'i kızdıracak video

09 Ağustos 2022 Salı, 10:03

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sesini ve mimiklerini taklit ettiği videoları ile tanınan Muhammed Nur Nahya isimli genç, sosyal medya hesabından yeni bir video paylaştı.

Geçen günlerde eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in 801 milyon dolara mal olan ve kamuya verdiği zarar nedeniyle tartışma konusu olan Ankapark hakkında söylediği sözler dikkat çekmişti. Gökçek, "Mansur Yavaş'ın gösterdiği dinozorlar benim değil. Bunlar eski dinozorlar. Mansur Yavaş'ın depodan çıkartıp, halkın önüne atıp 'bakın Melih Gökçek'in dinozorları' diye takdim ettiği Atatürk Orman Çiftliği hayvanat bahçesinden kalan eski dinozor artıkları" ifadelerini kullanmıştı.

Gökçek'in dinazor sevgisine dikkat çeken Nahya, Erdoğan'ı taklit ederek, Melih Gökçek takliti yapan biriyle telefonla konuştu.

Erdoğan'ın taklitini yapan Nahya, telefonda "Başkanım mamutlar hakkında bir projem var" diyen Gökçek'e "Dinazor bitti şimdi mamuta mı başladın ya, hayal aleminde yaşıyorsun Melih, boş boş işlerler uğraşmayı bırak " dedi.

O anlar sosyal medyada viral oldu.