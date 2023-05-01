Ücretsiz doğalgaz Resmi Gazete'de yayımlandı
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konutlarda 'ücretsiz gaz müjdesi' Resmi Gazete’de yayınlandı.
Dağıtım şirketlerinden doğal gaz temin eden konut, ibadethane ve cemevi abonelerinden 1 ay boyunca ücret alınmaması ile 25 metreküpe denk gelen bedelin 1 yıl boyunca ücretsiz olmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararnamesi, Resmi Gazete'de yayımlandı.
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararnameye göre, dağıtım şirketlerinden doğal gaz temin eden konut, ibadethane ve cemevi abonelerinden, doğal gaz tüketimleri için 24 Nisan 2023 tarihinden 31 Mayıs 2023 tarihine kadar tahakkuk edecek ilk faturadan doğal gaz bedeli alınmayacak.
Ayrıca 1 Mayıs 2024 tarihine kadarki döneme ait aylık doğal gaz tüketimleri için tahakkuk edecek faturalarda 25 metreküpe kadar olan tüketim için doğal gaz bedeli tahsil edilmeyecek.
Doğal gaz tüketimine ilişkin sistem kullanım bedelleri, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı bütçesinden karşılanacak.
Resmi İlanlar
En Çok Okunan Haberler
-
- Yavaş'tan Bayraktar ailesini köşeye sıkıştıran soru
- Erdoğan, istediği video gelmeyince küplere bindi
- Canlı yayında açıkladı: Seçim birinci turda bitebilir
- MİT'ten Suriye'de operasyon
- CHP'li Özkan açıkladı: 'İsim isim belgeler var!'
- Tarihimizdeki 21 yıllık bu karanlığa karşı...
- Millet İttifakı'ndan İzmir'de büyük miting
- Kayserispor Onur Bulut konusunu Tahkim'e taşıyor
- Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na: Alevi'ye de saygımız var
- Ünlü anketçiden İzmir mitinginde 'Millet' vurgusu