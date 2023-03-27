Son dakika... Kürşad Zorlu açıkladı: İYİ Parti, Erdoğan'ın üçüncü kez adaylığına itiraz edecek

Yayınlanma: 27 Mart 2023 - 14:42

Güncelleme: 27 Mart 2023 - 14:54

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, parti merkezinde gündeme ilişkin bir basın toplantısı düzenledi.

Zorlu, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın üçüncü kez cumhurbaşkanı adayı olmasıyla ilgili Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) itirazda bulunacaklarını açıkladı.

Zorlu, "Anayasa'ya göre bir kimse en fazla 2 defa Cumhurbaşkanı seçilebilir. Anayasa yapıcı irade, bu maddeyi değiştirmemiştir ve bunun tartışmaya açık olmadığını ortaya koymuştur. Geçici madde de koymamıştır. Sorumluluğumuzun gereği olarak, önümüzdeki saatlerde partimizin Genel Sekreteri Uğur Poyraz, kapsamlı bir dilekçe ile YSK'ye başvuracak" dedi.

"HERKES GİBİ NETİCEYİ GÖRECEĞİZ..."

"Bu sonuca ilişkin olarak da yarışa devam edeceğiz" diyen Zorlu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Yarışın galibi biz olacağız. Milletimizin kafasını karıştırabilecek, bu seçimin meşruiyet sorunu yaratmaması adına sonuçlandırılması gereken süreçlerin tamamlanması adına başvurumuzu yapıyoruz. Herkes gibi neticeyi göreceğiz ve seçim sürecini işleteceğiz."

Zorlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

* Ülkemizdeki adalet kavramını görüyoruz adaletsizlik seçimlerde de gerçekleşmekte. Bir demokraside yegane araç seçimlerdir. Seçimlerin olmazsa olmazı adil olmasıdır.

* Milletimizin huzurunda şu gerçeğin altını çizelim. Miting yapmayacağını açıklayan Cumhurbaşkanı devletin hizmetlerini kullanarak miting tarzında temel atma törenleri yapıyor. Bu bakanlar bütün devletin imkanını kullanıyor. Evet Cumhurbaşkanı ancak partili bir Cumhurbaşkanı. Getirdikleri ucube sistemin bile kabul edemeyeceği bir şey bu. Parlamenter sistemi yeniden güçlendirerek getireceğiz. Erdoğan'ın üçüncü kez adaylığı için bugün YSK'ye itirazda bulunacağız.