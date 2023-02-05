Erdoğan'ın 'Ülkemizin yüzakı' dediği İstanbul Havalimanı'nda hayat yine durdu

Yayınlanma: 05 Şubat 2023 - 02:00

Güncelleme: 05 Şubat 2023 - 02:00

İstanbul’da günlerdir kar alarmı veriliyor. Sibirya üzerinden gelen soğuk hava dalgasının etkisine girecek megakentte 5 gün sürecek bir kar fırtınası bekleniyor. Kent için turuncu kod alarmı verildi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve Karayolları hazırlıklara başladı. Meteoroloji uzmanları bugüne dikkat çekerek yurttaşa “Evden çıkmayın” uyarısı yaptı. Ancak daha kar yere düşmeden sefer iptalleri geldi.

İPTALLER DAHA DA ARTABİLİR

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açılışında “Ülkemizin yüzakı, dünyada da örnek olacak bir projedir” dediği, uğruna Atatürk Havalimanı’nı kapattığı İstanbul Havalimanı’nda toplam 238 uçak seferi iptal edildi. Bugün ve yarın İstanbul Havalimanı’na ne uçak inecek ne de uçak kalkacak. İptal edilen seferlerin 72’si iç hat, 166’sı dış hat seferi. Daha önce de birçok kez kar sınavında başarısız olan İstanbul Havalimanı, yine yerli ve yabancı turistleri mağdur edecek. İptallerin THY’ye vereceği ortalama zarar ise 35 milyon dolar olacak.

(Recep Tayyip Erdoğan)

‘VİZYONSUZLARIN İŞİ’

Sefer iptallerine sosyal medyadan tepkiler yağarken, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu da İstanbul Havalimanı için “Dünyaya örnek bir projedir” sözünü kullandı. Katıldığı programda Millet İttifakı’nın “Atatürk Havalimanı’nı yeniden uçuşa açacağız” sözlerine de vizyonsuzluk olarak yorumlayan Karaismailoğlu, “Atatürk Havalimanı’nı hepiniz biliyorsunuz, nüfusun ve hareketliliğin tam ortasında kalmış, İstanbul’u kilitler bir pozisyona gelmiş bir havalimanı, hizmet veremez hale gelmiş. İstanbul Havalimanı dünyaya örnek bir projedir. Bu kadar kapasitesi büyük bir havalimanı yaptık. Bu kadar işletme performansı yüksek bir havalimanı yaptık. Böyle bir havalimanı varken bu kadar yakın bir mesafede başka bir havalimanı işletmek ancak böyle vizyonsuzların işi. Allah akıl fikir versin bunlara” dedi.

(Adil Karaismailoğlu )

10 MİLYAR AVRO’YA MAL OLDU, BORCU 25 YIL SÜRECEK

İstanbul Havalimanı, çevre örgütleri ve uzmanların itirazlarına karşın Kuzey Ormanları’nda milyonlarca ağaç kesilerek yapıldı. Dünyanın en büyük havalimanı olan İstanbul Havalimanı’nın maliyeti 10 milyar Avro oldu. Yap-işlet-devret modeliyle yapılan havalimanı için Hazine yolcu garantisi de verdi. Havalimanı geçen yıl ocakta İstanbul’da etkili olan karda da çalışmamıştı. Havalimanında mahsur kalan yolcular, geceyi karton kutular üzerinde geçirmişti. İstanbul’a gelmek için İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu’nun, Atatürk Havalimanı’na inmesi tepki toplamıştı.

PİSTLERİ PARÇALADILAR

2019’da uçuşa kapatılan Atatürk Havalimanı’nda tüm tepkilere rağmen millet bahçesi projesine başlandı. Milyarlarca lira değerindeki pistler iş makineleri tarafından kırıldı. Pandemi döneminde sahra hastanesi yapmak için Atatürk Havalimanı’nın sağlam iki pisti de yok edilmişti.

‘AKP BİLİMİ DEĞİL PARANIN SESİNİ DİNLEDİ’

CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat İstanbul Havalimanı’ndaki uçuşlarının iptal edilmesinin “rutin” hale geldiğini ifade etti. Karabat, “İstanbul’un kuzeyinde bu denli büyük havalimanının doğa koşulları nedeniyle işletmesi kolay olmaz. Ama AKP bilimi değil, paranın sesini dinledi. Ranta değil, pist ve hâkim rüzgârlara baksalardı, bugün İstanbul’da hava ulaşımında sorun yaşanmazdı” dedi.

(Özgür Karabat)

Karaismailoğlu’nun “vizyonsuz” eleştirilerine de tepki gösteren Karabat, “Atatürk Havalimanı açık olsaydı, uçuşların çoğu iptal olmaz ve yüz binlerce yolcu mağdur olmazdı. AKP hükümetinin İstanbul’un hava ulaşımının aksamaması, uygun fiyatlı ve kolay erişimli olmasına yönelik herhangi bir planı bulunmamaktadır” diye konuştu.

‘BURANIN UYGUN BİR YER OLMADIĞINI SÖYLEMİŞTİK’

İYİ Parti İBB Meclis üyesi Ali Kıdık, “Havalimanı yapılmadan önce uzmanlar uyardı. Buranın uygun bir yer olmadığını söyledik. En küçük bir hava hadisesinde dahi uçakların iniş kalkışlarda sorun yaşayacağını vurguladık. Bu havalimanı Karadeniz iklimi olduğu için yan rüzgar alıyor. Bu da uçakların iniş kalkışlarında sorun yaratıyor” dedi.

(Ali Kıdık)

Kıdık, “Ulaştırma bakanının Millet İttifakı’nın “Atatürk Havalimanı’nı yeniden açacağız” taahhüdünün üzerine yaptığı bu “vizyonsuzluk” açıklamasının bir anlamı yoktur. Atatürk Havalimanı yeniden açılacaktır. Bu havalimanı Türkiye için hem stratejik hem de havacılığımızın daha da ileriye taşınması açısından önemlidir” diye konuştu.

‘İKİ HAVALİMANININ BİRLİKTE İŞLETİLMESİNDE ENGEL YOK’

İstanbul Havalimanı’nın konumunun hava koşulları açısından olumsuz olduğunu vurgulayan Havayolu Çalışanları Sendikası (Hava-Sen) Başkan Yardımcısı Engin Aksüt, “Yeni havalimanında en gelişmiş karla mücadele araçları mevcut. Ama bunların nasıl kullanacağını organize edebilecek bir yönetim yok. Çünkü havalimanı yönetimi liyakatli bir yönetim değil” ifadelerini kullandı.

(Engin Aksüt)

İstanbul Havalimanı ve Atatürk Havalimanı’nın birlikte işletilmesinin önünde bir engel bulunmadığını vurgulayan Aksüt, “Atatürk Havalimanı’nın geri açılmasının İstanbul Havalimanı’na olumsuz yansıyacağına dair bir tutum var. Ancak ikisi de aynı anda işletilebilir ve dünya standartlarına uygun bir havacılık anlayışına erişebiliriz” dedi.