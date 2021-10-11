Erdoğan'ın yerine geçecek ismi açıklamıştı: AKP'den yanıt niteliğinde tweet
İktidarlığa yakınlığı ile bilinen ORC Araştırma'nın başkanı Mehmet Pösteki, 2023 seçimlerinde Erdoğan'ın aday olmaması durumunda AKP kulislerinde yerine geçebilecek isimi açıklamıştı. AKP'den bu kulis bilgilere cevap niteliğinde yanıt geldi.
ORC Araştırma Şirketi'nin başkanı Mehmet Pösteki, Nevşin Mengü'ye konuştu. Mengü'nün, “Erdoğan herhangi bir nedenle 2023 seçimleri için aday olmazsa kim olur?” sorusuna Pösteki’nin kulislerde Hulusi Akar’ın isminin geçtiğini söylediğini belirterek şunları kaydetmişti:
“Pösteki, Suriye, Libya, Azerbaycan operasyonlarından sonra Akar’ın adının öne çıktığını, tabanda güven ve takdir kazandığını söylüyor. Herhalde Akar, Erdoğan’ın aday olmak istememesi ya da olamaması durumunda, partiyi değil de devleti temsil edecek, parlamenter sisteme olası bir dönüş durumunda siyaset üstü olabilecek bir figür gibi görülüyor. Askeri vesayeti bitirme sözüyle iktidara gelen AKP’nin Erdoğan olmayacaksa Akar olsun noktasına gelmesi de (eğer gerçekten öyleyse) hayli düşündürücü, ya da hatta eğitici diyelim.”
AÇIKLAMA YAPILDI
AKP Genel Merkez AR-GE ve Eğitim Başkanlığı ise konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı:
"Kamuoyunun dikkatine:
AK PARTİ olarak ORC isimli şirkete yaptırdığımız hiçbir araştırma yoktur. AK PARTİ olarak, bilimsel yeterlilik seviyesinde ve bilimsel etik ilkeler çerçevesinde görmediğimiz kurumlarla çalışmamak prensibimizdir"
Kamuoyunun dikkatine:— AK Parti AR-GE ve EĞİTİM Başkanlığı (@genelmerkezarge) October 11, 2021
AK PARTİ olarak ORC isimli şirkete yaptırdığımız hiçbir araştırma yoktur. AK PARTİ olarak, bilimsel yeterlilik seviyesinde ve bilimsel etik ilkeler çerçevesinde görmediğimiz kurumlarla çalışmamak prensibimizdir. pic.twitter.com/qCeYEDomcs
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