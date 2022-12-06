Erdoğan'la Megri Megri türküsünü söyleyen İbrahim Tatlıses’in doğduğu mağara müze oldu

06 Aralık 2022 Salı, 12:15

Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses'in doğduğu ev restore edildi ve 'İbrahim Tatlıses'in Büyüdüğü Mağara' ismiyle müze oldu.

İbrahim Tatlıses'in, Hızmalı Mahallesi'nde, avlusunda mağara da bulunan evin turizme kazandırılması için harekete geçen Şanlıurfa Valiliği ile Haliliye Belediyesi arasında protokol imzalandı.

SARAYI ÖVE ÖVE BİTİREMEMİŞTİ

3 Aralık'ta Şanlıurfa'da gençlerle bir araya gelen AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şarkıcı İbrahim Tatlıses ile birlikte türkü söyledi.

Daha sonra mikrofonu eline alan İbrahim Tatlıses, Megri Megri türküsünü söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Tatlıses’e alkışlarla eşlik etti.

Erdoğan'a hayran olduğunu belirten Tatlıses, Saray'ı da öve öve bitirememişti.

Tatlıses şu ifadeleri kullanmıştı;

“Bizim illerimize getirdiğin üniversitelerden dolayı, bir dostumun dediği gibi Oxford vardı da biz mi gitmedik'' Şimdi aynısını söylüyorum; Sayın Cumhurbaşkanımız bu Saray'ı kendine mi yaptı yoksa Türkiye'nin şerefine mi yaptı? Kendimi yiyorum bitiriyorum. Anlata anlata bitiremiyorum, külliye külliye külliye… Külliye başınıza değsin inşallah. Ne bu şimdi? Külliye yaptı, saray yaptı, uçak aldı, bilmem ne aldı… Cumhurbaşkanımızın uçağı olmayacak da kimin olacak mesela. Bizi şereflendiriyor. Buradan çıkıyor, Amerika'ya gidiyor. Amerika'dan uçak geliyor buraya, biz 3 ay uçağı konuşuyoruz. Çatlıyorum, ben gençler. Bizim cumhurbaşkanımızın uçağı da olacak, bizim şanımız, şerefimiz de inmeyecek yere, bayrağımız da dimdik duracak, kimse de o bayrağı indiremeyecek.”