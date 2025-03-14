Yayınlanma: 14.03.2025 - 14:50

Güncelleme: 14.03.2025 - 14:50

Forbes'un Nisan'daki küresel listesi öncesi ülkemizin en zengin iş insanları listesi açıklandı. Listeye göre bazı isimler servetlerine servet katarken, bazıları ise yerini korudu. Listede yer alan Eren Özmen'in kim olduğu merak edildi. Peki, Eren Özmen kimdir, nereli, kaç yaşında? Türkiye'nin en zenginleri listesinde olan Eren Özmen ne iş yapıyor ?

EREN ÖZMEN KİMDİR?

Eren Özmen, 1966 yılında Nevşehir'de dünyaya gelmiştir. Türk iş insanı olan Özmen, özellikle iş dünyasında elde ettiği başarılar ile tanınmaktadır. Eğitimini Amerika Birleşik Devletleri'nde tamamlamış olan Özmen, Nevada Üniversitesi'nden yüksek lisans derecesi ile mezun olmuştur. Özmen'in kariyerindeki en önemli dönüm noktalarından biri, 2000'li yılların başında ailesiyle birlikte Sierra Nevada Corporation (SNC) adlı şirketin çoğunluk hissesini almasıdır. Bu şirket, savunma sanayi, uzay teknolojileri ve sivil mühendislik alanlarında faaliyet göstermektedir. Özmen, girişimcilik alanındaki başarılarıyla iş dünyasında kendine sağlam bir yer edinmiştir.

EREN ÖZMEN'İN EŞİ FATİH ÖZMEN KİMDİR?

Fatih Özmen, Sierra Nevada Corporation'ın (SNC) İcra kurulu başkanı ve CEO olarak görev almaktadır.

Türkiye'de hayata gözlerini açan ve eski Türk Ulusal Bisiklet Şampiyonu olan Özmen, ABD'nin Reno Üniversitesi (UNR) Elektrik Mühendisliği mezunudur.

Navigasyon ve iniş sistemleri üzerinde yüksek lisans yaparak birçok çalışmada rol almış ve başarılara imza atmıştır. 1994 yılında, Fatih Özmen ve eşi Eren Özmen Sierra Nevada Corporation'ı satın almıştır.

2008 yılında, Sierra Nevada Corporation MicroSat Systems, Inc. ve SpaceDev, Inc. şirketlerini satın alarak yeni br kulvarda varlığını hissettirmeye başladı. Satın almalar SNC'yi uzay ve havacılıkla ilgili endüstrilerin de içerisine sokmuş oldu.

Şirketin son projesi ticari bir uzay taşımacılığı aracı olan Kasım 2016 duyurulan, Dream Chaser uzay aracı oldu.