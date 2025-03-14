Yayınlanma: 14.03.2025 - 09:17

Güncelleme: 14.03.2025 - 09:17

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Pozitifbank ve Flash TV’nin sahibi Erkan Kork’u “yasadışı bahis örgütü lideri olma” iddiasıyla gözaltına aldı. Soruşturma kapsamında Kork’un 6,9 milyar TL değerinde malvarlığına el kondu. Peki, Erkan Kork kimdir, kaç yaşında, nereli? Flash TV'nin sahibi Erkan Kork neden gözaltına alındı?

ERKAN KORK KİMDİR?

Erkan Kork 1974 yılında İstanbul’da dünyaya geldi. Eğitim hayatının büyük bölümünü yurt dışında tamamlayan Erkan Kork ilk ve orta öğrenimini Suudi Arabistan’ın Cidde kentinde, lise eğitimini ise Dubai’de gördü. Daha sonra Paris Üniversitesi İşletme Bölümü’nden mezun olan Erkan Kork, maliye, proje yönetimi, küresel ekonomi, girişimcilik ve gelir yönetimi gibi alanlarda çeşitli eğitimler aldı.

Eğitim hayatı ve kariyeri

2021 yılında CISA, CISM, CGEIT, CRISC, CDPSE ve CSX-P sertifikalarını alarak bilgi güvenliği ve dijital dönüşüm alanlarında yetkinlik kazandı. Aynı yıl BMI Business School’dan Dijital Dönüşüm Liderliği Sertifikası’nı aldı. 2022’de işletme yönetimi alanında yüksek lisans yaptı ve 2024’te Conley Üniversitesi’nde işletme yönetimi ekonomisi alanında doktorasını tamamladı.

Erkan Kork, kariyerinin başlangıcında ailesine ait şirketlerde yöneticilik yaptı. Daha sonra finans ve teknoloji sektörlerine odaklanarak uluslararası arenada faaliyet göstermeye başladı. 2019 yılında PayFix Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş.’nin Yönetim Kurulu Başkanlığı’nı üstlendi. 2023’te ise Bank Pozitif Yönetim Kurulu Başkanı olarak göreve başladı. Aynı zamanda Türkiye Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi olarak sektörde aktif bir rol üstlendi.

Dubai merkezli WORDFIX TEKNOLOJİ LCC’nin de kurucusu olan Kork, Katar, Dubai ve diğer Orta Doğu ülkelerinde teknoloji ve finans alanında faaliyet gösteriyor. Arapça, İngilizce ve Fransızca dillerine hakim olan Kork, özellikle Orta Doğu’da ekonomi ve finans ilişkileri konusunda uzmanlık kazanmış isimlerden biri olarak öne çıkıyor.

ERKAN KORK NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

İstanbul'da yürütülen yasa dışı bahis soruşturması kapsamında 49 kişi gözaltına alındı. Örgüt liderliği iddiasıyla gözaltına alınan Pozitifbank ve Flash TV'nin sahibi Erkan Kork'a ve örgüt üyelerine ait 23 şirkete el konuldu.