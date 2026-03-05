Ergenekon’un 11 hâkim ve savcısı yargılanıyor

Ergenekon davalarında görev alan ve aralarında firari savcı Zekeriya Öz’ün de bulunduğu FETÖ’cü 11 eski hâkim ve savcının yargılandığı davanın ilk duruşması Antalya 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü.

Duruşmada Ergenekon davası mağdurlarından Muammer Karabulut dinlenirken Karabulut tutuksuz yargılanan savcılar Mehmet Ali Pekgüzel ile Nihat Taşkın’ın da tutuklu yargılanmasını talep etti. Haklarında “kamu hukuku kapsamında” dava açılan 11 eski hâkim ve savcıdan 6’sının firari olduğu, 3’ünün cezaevinde bulunduğu ve 2’sinin ise tutuksuz yargılandığı belirtildi.

İki savcı hakkında tutuklama talebine ilişkin kararın Yargıtay tarafından verileceği öğrenildi. Sanıkların, görev yaptıkları dönemde örgüt hiyerarşisi doğrultusunda hareket ettikleri iddiasıyla yargılandıkları öğrenildi.