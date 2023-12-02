Ergün Atalay, yeniden TÜRK-İŞ Genel Başkanı seçildi!
Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu 24. Olağan Genel Kurulu'nda, Ergün Atalay yeniden genel başkan seçildi.
Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu'ndan (TÜRK-İŞ) yapılan açıklamaya göre, 24'üncü Olağan Genel Kurulu 30 Kasım-2 Aralık tarihlerinde Ankara'da bir otelde düzenlendi.
Genel Kurul kapsamında bugün yapılan seçimlerde 398 delege oy kullandı. Oyların 396'sı geçerli, 2'si ise geçersiz sayıldı.
Oylama sonucunda Ergün Atalay, yeniden TÜRK-İŞ Genel Başkanı oldu.
TÜRK-İŞ Genel Sekreteri Pevrul Kavlak, Genel Mali Sekreter Ramazan Ağar, Genel Eğitim Sekreteri Nazmi Irgat ve Genel Teşkilatlandırma Sekreteri Eyüp Alemdar da görevlerine yeniden seçildi.
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