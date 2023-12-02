Ergün Atalay, yeniden TÜRK-İŞ Genel Başkanı seçildi!

Yayınlanma: 02.12.2023 - 19:12

Güncelleme: 02.12.2023 - 19:12

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu'ndan (TÜRK-İŞ) yapılan açıklamaya göre, 24'üncü Olağan Genel Kurulu 30 Kasım-2 Aralık tarihlerinde Ankara'da bir otelde düzenlendi.

Genel Kurul kapsamında bugün yapılan seçimlerde 398 delege oy kullandı. Oyların 396'sı geçerli, 2'si ise geçersiz sayıldı.

Oylama sonucunda Ergün Atalay, yeniden TÜRK-İŞ Genel Başkanı oldu.

TÜRK-İŞ Genel Sekreteri Pevrul Kavlak, Genel Mali Sekreter Ramazan Ağar, Genel Eğitim Sekreteri Nazmi Irgat ve Genel Teşkilatlandırma Sekreteri Eyüp Alemdar da görevlerine yeniden seçildi.