Ergün Atalay, yeniden TÜRK-İŞ Genel Başkanı seçildi!

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu 24. Olağan Genel Kurulu'nda, Ergün Atalay yeniden genel başkan seçildi.

AA
Yayınlanma: 02.12.2023 - 19:12
Ergün Atalay, yeniden TÜRK-İŞ Genel Başkanı seçildi!
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Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu'ndan (TÜRK-İŞ) yapılan açıklamaya göre, 24'üncü Olağan Genel Kurulu 30 Kasım-2 Aralık tarihlerinde Ankara'da bir otelde düzenlendi.

Genel Kurul kapsamında bugün yapılan seçimlerde 398 delege oy kullandı. Oyların 396'sı geçerli, 2'si ise geçersiz sayıldı.

Oylama sonucunda Ergün Atalay, yeniden TÜRK-İŞ Genel Başkanı oldu.

TÜRK-İŞ Genel Sekreteri Pevrul Kavlak, Genel Mali Sekreter Ramazan Ağar, Genel Eğitim Sekreteri Nazmi Irgat ve Genel Teşkilatlandırma Sekreteri Eyüp Alemdar da görevlerine yeniden seçildi.


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