Türk-İş'te başkanlık için tek aday Ergün Atalay
Türkiye’nin en fazla üyeli işçi konfederasyonu olan Türk-İş gelecek hafta yapacağı olağan genel kurula hazırlanıyor.
Ergün Atalay’ın tek aday olacağı genel kurulda bir kez daha “Kıdem tazminatına dokunmak genel grev nedenidir” kararı alınacak.
24. Olağan Genel Kurulu 30 Kasım-2 Aralık günlerinde gerçekleştirilecek. Yönetim kurulunda bazı değişiklikler olabileceği dile getiriliyor. Genel kurula önceki gibi yine siyasiler davet edilmedi. Bu konu bazı sendika başkanları tarafından eleştiriliyor.
Kurulda bazı sendikalar İsrail’in Filistin’e yönelik saldırıları bitene kadar Türkiye’deki ABD, NATO üslerinin kapatmasını önerecek.
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