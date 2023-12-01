Türk-İş Başkanı Ergün Atalay, asgaride tek zamma tepki gösterdi: Cambaz olsa geçinemez

Yayınlanma: 01.12.2023 - 03:00

Güncelleme: 01.12.2023 - 03:00

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş) Genel Başkanı Ergün Atalay, Bakan Vedat Işıkhan’ın asgari ücrette yılda tek artış yapılacağı açıklamasına tepki göstererek “Hiç olmasın. Enflasyon da olmasın, zam da yapmayın. 11 bin 402 TL ile cambaz olsanız geçinemezsiniz” dedi.

Türk-İş’in üç gün sürecek 24. Olağan Genel Kurulu dün başladı. Hiçbir siyasetçinin davet edilmediği genel kurulda en ön sıralara iş kıyafetleriyle işçiler oturdu. Genel kurulda konuşan Atalay, aralıkta başlayacak asgari ücret görüşmeleri öncesi görüşlerini açıkladı.

“Bu ücret başlangıç ücreti ama ülkemizde öyle bir noktaya geldi ki geçim ücreti oldu. Şimdi 11 bin 402 lira” diyen Atalay, bu yıl asgari ücret görüşmelerine sağlık, büro, enerji ve karayollarından 4 asgari ücretli işçinin katılacağını belirtti ve “Oturacaklar, bu paraya nasıl geçinemediklerini anlatacaklar. Cambaz olsanız 11 bin 402 lirayla bir hafta götüremezsiniz” dedi.

Atalay, sözleşmeden sonra ise memur sendikalarının da “İşçiye fazla verdiniz, bize de verin” dediğine işaret ederek “Yoksullukta birleşmeyelim. Refahta birleşelim” dedi. Atalay’ın konuşmasından bazı başlıklar ise şöyle:

Çok alandan çok, az alandan az vergi kesilmesini istiyoruz. 20 bin lira ücret alan bir işçi sene sonunda vergi kesintisi nedeniyle 16 bin lira ücret alıyor. Ülkeyi yönetenlere sabah akşam bunu anlatıyoruz.

Kamuda taşeron işçi sorunu devam ediyor. Elektrik direğinin tepesinde işçi asıl işi yapıyor ama kadroya alınmıyor. Yetkililere sesleniyorum: Bu ülkenin gündeminden taşeron meselesini çıkarın.

Bu ülkede sermaye çok güçlü. Meclis’te bir tane sendikacı, işçi kökenli milletvekili yok. Yüzde 68 biziz. Neden kimse yok orada?

21 yıldır iktidardalar. Ekonomik kriz var. Seçimi aldılar. Önce muhalefet ve biz düşüneceğiz bunlar neden seçimi aldılar diye.

Bazı işverenlere işaret eden Atalay, “Kaptıkaçtı işverenler var, sonradan zengin olanlar var. Bunlarla kol kola yürüyen sendikalar var. Bu işverenler parayı buluyorlar, sonra okul, cami, kütüphane yapıyorlar, sonra basına ‘Biz iyilikseveriz, mübarek adamlarız. Sırat Köprüsü’nden uçarak geçeriz’ diyorlar. Sen Galata Köprüsü’nü geçemezsin, ne Sırat Köprüsü?” diyerek tepkisini dile getirdi.

Soma’da 301 madencinin yaşamını yitirdiği “iş cinayetinde”, 20 yıllık Çin maskelerinin kullanıldığına da dikkat çeken Atalay, şimdi davanın Anayasa Mahkemesi’nin önünde olduğunu söyleyerek “Adil karar verin yoksa bu dünyada paçayı kurtarırsınız ama diğer yanda kurtaramazsınız” dedi.