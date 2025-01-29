Yayınlanma: 29.01.2025 - 20:53

Güncelleme: 29.01.2025 - 20:53

Edinilen bilgiye göre, Takvim gazetesinin Genel Yayın Yönetmeni Ergün Diler’in görevine son verildi. Verilen kararın nedenine ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı. Peki, Ergün Diler kimdir? Ergün Diler hangi gazetelerde çalıştı? Ergün Diler kovuldu mu?

ERGÜN DİLER KİMDİR?

Ergün Diler 1968 yılında İzmir’in Buca İlçesi’nde dünyaya geldi. İlköğretim eğitimini Umurbey, Ortaokul ve Lise eğitimini ise Buca Lisesi’nde tamamladı. Lise eğitiminin ardından Marmara Üniversitesi Basın Yayın Yüksek Okulu Gazetecilik ve Halkla İlişkiler Bölümü’nden mezun oldu.

ERGÜN DİLER HANGİ GAZETELERDE ÇALIŞTI?

Okul döneminde 1990 yılında Sabah Gazetesinde çalışma hayatına atıldı, birçok gazetede yönetici olarak görev yaptı. 10 sene gibi uzun bir süre Sabah Gazetesi bünyesinde çeşitli pozisyonlarda görev yaptı. Daha sonra Akşam Gazetesi, Cine5 Televizyonu ve Star Gazetesi’nde yöneticilik yapmış, en son Yeni Şafak Gazetesi Genel Yayın Koordinatörlüğü görevini üstlenmiştir. Günümüzde Takvim Gazetesi Genel Yayın Yönetmenlik görevini sürdürmekteydi.

ERGÜN DİLER EVLİ Mİ?

Zehra Diler ile evli olan Ergün Diler’in bu evliliğinden Efe Ömer ve Kayra Nisa isimlerinde iki evladı vardır.