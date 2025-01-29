Yayınlanma: 29.01.2025 - 15:16

Güncelleme: 29.01.2025 - 15:40

Bilirkişi soruşturmasında, Barış Pehlivan, Seda Selek ve Serhan Asker'in gözaltına alınmasının ardından Halk TV Program Müdürü Kürşat Oğuz da ifadeye götürüldü. Peki, Halk TV Program Müdürü Kürşat Oğuz kimdir? Kürşat Oğuz kaç yaşında?

KÜRŞAT OĞUZ KİMDİR?

Kürşad Oğuz, 1973 yılında Çankırı'da dünyaya geldi.

Ankara Özel Tevfik Fikret Lisesi ve Marmara Üniversitesi Fransızca Kamu Yönetimi Bölümü mezunudur.

Gazetecilik kariyerine 1995 yılında başlayan Oğuz, Aktüel Dergisi Yayın Koordinatörlüğü, Akşam Gazetesi Hafta sonu Ekleri ve Kitap Eki Yayın Yönetmenliği, Vatan Gazetesi Hafta sonu Ekleri ve Vatan Kitap Yayın Yönetmenliği, Star Gazetesi Yazı işleri Müdürlüğü, Newsweek Türkiye Yayın Koordinatörlüğü, Haberturk.com Yayın Koordinatörlüğü, Habertürk Gazetesi Yayın Yönetmen Yardımcılığı ve Habertürk TV Yayın Koordinatörlüğü görevlerinde bulundu. Şu an ise Halk TV Program Müdürülüğü görevini sürdürmekte.

İFADEYE GÖTÜRÜLDÜ

Gazeteciler Barış Pehlivan, Seda Selek ve Serhan Asker'in gözaltına alınmasının ardından Halk TV Program Koordinatörü Kürşat Oğuz da ifadeye götürüldü. Oğuz savcılıkta ifade verecek.

Gazeteci Barış Pehlivan'ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu'nun hakkında suçlamalarda bulunduğu bilirkişi S.B. ile yaptığı telefon görüşmesinin yayımlanmasının ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında; Pehlivan, Halk TV program sunucusu Seda Selek ve Halk TV Sorumlu Müdürü Serhan Asker gözaltına alındı. Gazeteciler adliyeye sevk edildi.