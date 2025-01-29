Yayınlanma: 29.01.2025 - 10:03

Güncelleme: 29.01.2025 - 16:04

Hunter Schafer'ın yaşamı merak ediliyor. Euphoria dizisinde "Jules Vaughn" karakterine hayat veren Hunter Schafer'in hangi dizi ve filmlerde oynadığı, yaşamı merak ediliyor. Peki, Hunter Schafer kimdir? Hunter Schafer kaç yaşında? İşte ayrıntılar...

HUNTER SCHAFER KİMDİR?

Hunter Schafer 31 Aralık 1998 tarihinde New Jersey'de doğdu. Babası Presbiteryan Bakanı olduğu için ailesi New Jersey, Arizona ve Kuzey Karolina'daki kilise ve cemaatler arasında taşınıp durdu. Hunter Schafer'ın iki kız bir erkek üç küçük kardeşi var.

2019'da HBO dizisi Euphoria'da lise öğrencisi Jules Vaughn olarak rol alarak oyunculuk çıkışını yaptı.

Dokuzuncu sınıftayken trans birey olarak hayatına kadın cinsiyetinde devam etmeyi tercih etti.

HUNTER SCHAFER HANGİ DİZİLERDE OYNADI?

2019–günümüz - Euphoria - Jules Vaughn

2023 - Hunger Games - Tigris Snow

HUNTER SCHAFER HANGİ FİLMLERDE OYNADI?

Cuckoo

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