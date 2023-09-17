Oğuzhan Uğur, 'Mevzular Açık Mikrofon 100. Yıl Özel' konuklarını açıkladı: İlber Ortaylı ve Celal Şengör

Sosyal medya fenomeni Oğuzhan Uğur, Mevzular Açık Mikrofon'un 100. Yıl Özel konuklarını açıkladı. Programa Prof. Dr. Celal Şengör ve Prof. Dr. İlber Ortaylı konuk olacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 17.09.2023 - 14:43
Oğuzhan Uğur, 'Mevzular Açık Mikrofon 100. Yıl Özel' konuklarını açıkladı: İlber Ortaylı ve Celal Şengör
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Oğuzhan Uğur, tarafından yapılan ve Gain platformunda yayınlanan Mevzular Açık Mikrofon programı Robot Sophia bölümü ile gündeme gelmişti. Şimdi ise Oğuzhan Uğur Cumhuriyet'in 100. yılına özel bir program yapacağını açıkladı.

X (eski adıyla Twitter) hesabı üzerinden yaptığı açıklamada "Mevzular Açık Mikrofon 100. Yıl Özel! Konumuz Atatürk, Cumhuriyet ve 100. Yılında Türkiye. Sizler de gelmek isterseniz, katılım başvurusu için 2 Ekim'i bekleyiniz. Tarihimizi kitaplardan ya da tanıklardan değil de, dayınızdan, amcanızdan ya da facebook şeyhlerinden öğrendiyseniz, muhakkak gelmelisiniz" dedi.

Programın konukları ise Prof. Dr. Celal Şengör ve Prof. Dr. İlber Ortaylı olacak. 


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