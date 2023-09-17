Oğuzhan Uğur, 'Mevzular Açık Mikrofon 100. Yıl Özel' konuklarını açıkladı: İlber Ortaylı ve Celal Şengör

Yayınlanma: 17.09.2023 - 14:43

Güncelleme: 17.09.2023 - 14:48

Oğuzhan Uğur, tarafından yapılan ve Gain platformunda yayınlanan Mevzular Açık Mikrofon programı Robot Sophia bölümü ile gündeme gelmişti. Şimdi ise Oğuzhan Uğur Cumhuriyet'in 100. yılına özel bir program yapacağını açıkladı.

X (eski adıyla Twitter) hesabı üzerinden yaptığı açıklamada "Mevzular Açık Mikrofon 100. Yıl Özel! Konumuz Atatürk, Cumhuriyet ve 100. Yılında Türkiye. Sizler de gelmek isterseniz, katılım başvurusu için 2 Ekim'i bekleyiniz. Tarihimizi kitaplardan ya da tanıklardan değil de, dayınızdan, amcanızdan ya da facebook şeyhlerinden öğrendiyseniz, muhakkak gelmelisiniz" dedi.

Programın konukları ise Prof. Dr. Celal Şengör ve Prof. Dr. İlber Ortaylı olacak.