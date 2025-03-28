Erişime engellenmişti... CHP'nin boykot sitesi yeniden yayına alındı!

CHP'nin boykot listesinin bulunduğu ve erişime engellenen site yeniden yayına alındı. Haberi, CHP Genel Başkan Yardımcısı Pınar Uzun Okakın duyurdu.

Erişime engellenmişti... CHP'nin boykot sitesi yeniden yayına alındı!
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 28.03.2025 - 16:27

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Saraçhane mitinginde açıkladığı boykot firmalarına yönelik hazırlanan ve erişim engeli getirilen internet sitesi yeniden yayına alındı.

"TÜKETİM GÜCÜNÜ DİRENİŞE DÖNÜŞTÜR"

Haberi, CHP Genel Başkan Yardımcısı Pınar Uzun Okakın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.

Okakın, paylaşımında şunları kaydetti:

“Arkadaşlar! Ufak bir değişiklikle, http://boykotyap.net yayında. Tüketim gücünü direnişe dönüştür. Halkı görmeyenleri biz de görmeyeceğiz! #İmamoğluMilleteEmanet"

NE OLMUŞTU?

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'na yönelik operasyonun ardından yurt genelinde protestolar başlamış, merkez medya ise eylemleri yayımlamamıştı.

CHP lideri Özgür Özel de, Saraçhane mitinginde, 'Bizi görmeyeni biz de görmeyeceğiz' diyerek merkez medyanın sahip olduğu şirketler ile iktidar yanlısı şirketleri 'boykot' çağrısı yapmıştı.

Özel'in listesini açıklamasının ardından ‘boykotyap.com’ adlı internet sitesi yayına alınmıştı. Ancak internet sitesine hemen erişim engeli getirilmişti.


Etiketler: #BOYKOT #CHP #erişim engeli #Özgür Özel

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