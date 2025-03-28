Son Dakika... CHP'nin boykot listesini yayımladığı siteye erişim engeli

Yayınlanma: 28.03.2025 - 00:34

Güncelleme: 28.03.2025 - 00:50

CHP tarafından oluşturulan boykot listesi web sitesi, Ankara 4. Sulh Ceza Hakimliğinin 27 Mart 2025 tarihli ve 2025/4129 sayılı kararıyla erişime engellendi.

Kullanıcılar siteye girdiğinde, şu sorun ile karşılaştı:

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) sitesinde sorgulandığında ise mahkeme kararı ile boykot.com sitesine erişim engeli getirildiği görüldü.

SİTENİN SON HALİ

Öte yandan sitenin son hali ve CHP lideri Özgür Özel'in duyurduğu boykot listesi şu şekilde idi: