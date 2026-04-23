Erkan Baş, Can Atalay için çağrı yaptı: 'TBMM, yurttaşın oyuyla seçilmiş bir vekilin ‘fiilen’ rehin tutulmasına göz yumamaz'

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş, tutuklu TİP Hatay Milletvekili Can Atalay'ın "TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'a açık çağrı" başlığıyla yaptığı paylaşımına ilişkin açıklamada bulundu.

"BU HUKUKSUZLUĞUN SONLANMASI İÇİN ADIM ATMAKLA YÜKÜMLÜYÜZ"

Baş, sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklamada, Atalay'ın paylaşımını alıntılayarak, şunları kaydetti:

“TBMM, kuruluşunun 106. yılında, yurttaşın oyuyla seçilmiş bir vekilin ‘fiilen’ rehin tutulmasına, Anayasa’nın hükümlerine ve AYM’nin kararlarına karşın özgürlüğünün gasp edilmesine göz yumamaz. Başta Numan Kurtulmuş olmak üzere tüm milletvekilleri bu hukuksuzluğun sonlanması için adım atmakla yükümlüyüz.”