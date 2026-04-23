Erkan Baş, Can Atalay için çağrı yaptı: 'TBMM, yurttaşın oyuyla seçilmiş bir vekilin ‘fiilen’ rehin tutulmasına göz yumamaz'

Erkan Baş, Can Atalay için çağrı yaptı: 'TBMM, yurttaşın oyuyla seçilmiş bir vekilin ‘fiilen’ rehin tutulmasına göz yumamaz'

23.04.2026 14:49:00
Erkan Baş, Can Atalay için çağrı yaptı: 'TBMM, yurttaşın oyuyla seçilmiş bir vekilin ‘fiilen’ rehin tutulmasına göz yumamaz'

Tutuklu vekil Can Atalay’ın paylaşımını alıntılayan TİP Genel Başkanı Erkan Baş, “TBMM, kuruluşunun 106. yılında, yurttaşın oyuyla seçilmiş bir vekilin ‘fiilen’ rehin tutulmasına, Anayasa’nın hükümlerine ve Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) kararlarına karşın özgürlüğünün gasbedilmesine göz yumamaz” dedi.

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş, tutuklu TİP Hatay Milletvekili Can Atalay'ın "TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'a açık çağrı" başlığıyla yaptığı paylaşımına ilişkin açıklamada bulundu.

"BU HUKUKSUZLUĞUN SONLANMASI İÇİN ADIM ATMAKLA YÜKÜMLÜYÜZ"

Baş, sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklamada, Atalay'ın paylaşımını alıntılayarak, şunları kaydetti:

“TBMM, kuruluşunun 106. yılında, yurttaşın oyuyla seçilmiş bir vekilin ‘fiilen’ rehin tutulmasına, Anayasa’nın hükümlerine ve AYM’nin kararlarına karşın özgürlüğünün gasp edilmesine göz yumamaz. Başta Numan Kurtulmuş olmak üzere tüm milletvekilleri bu hukuksuzluğun sonlanması için adım atmakla yükümlüyüz.”

AYM Başkanı Kadir Özkaya'dan Selahattin Demirtaş ve Can Atalay açıklaması AYM Başkanı Kadir Özkaya, eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş hakkındaki AİHM kararına ve tutuklu bulunan Türkiye İşçi Partisi (TİP) Hatay Milletvekili Şerafettin Can Atalay hakkında açıklamalarda bulundu. Özkaya ayrıca HDP hakkında açılan kapatma davası ile ilgili de "HDP davasında teknik anlamda dosyada sona gelindiğini söyleyebiliriz" dedi.
Ailesi ve arkadaşlarından Can Atalay'a doğum günü mesajı: 'Senin sesin adaletin sesi' Gezi Direnişi davasında 18 yıl hapis cezasına çarptırılan Türkiye İşçi Partisi Hatay Milletvekili Can Atalay için ailesi ve arkadaşları, doğum günü dolayısıyla dayanışma mektubu yayımladı.
Tutuklu vekil Can Atalay'dan TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'a kritik çağrı! Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'a çağrıda bulunan tutuklu TİP Hatay Milletvekili Can Atalay, "Anayasa ve AYM Kararları gereği, Seçilmiş Hatay Milletvekili Can Atalay’ı bir imza ile Meclis Kütüğüne kayıt işlemini gerçekleştirmeniz, bağlılık yemini ettiğiniz Anayasa uyarınca göreviniz ve sorumluluğunuzdur" ifadelerini kullandı.