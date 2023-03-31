Gazeteci İrfan Değirmenci, TİP'ten milletvekili adayı oldu
Gazeteci İrfan Değirmenci, Türkiye İşçi Partisi'nden (TİP) milletvekili adayı oldu.
TİP Genel Başkanı Erkan Baş, gazeteci İrfan Değirmenci'nin TİP'ten milletvekili adayı olduğunu açıkladı.
Sosyal medya hesabından açıklama yapan Baş, "Dört yandan kuşatılan basın dünyamızın güvenilir ismi sevgili İrfan Değirmenci milletvekili adaylığı teklifimizi kabul ederek mücadelemize güç verdi. Yürekten teşekkür ediyorum. Özgürlüğümüzü yeniden kazanacağız" ifadelerini kullandı.
Dört yandan kuşatılan basın dünyamızın güvenilir ismi sevgili İrfan Değirmenci milletvekili adaylığı teklifimizi kabul ederek mücadelemize güç verdi. Yürekten teşekkür ediyorum.— Erkan BAŞ (@erkbas) March 30, 2023
Özgürlüğümüzü yeniden kazanacağız.#TİPSenin @degirmencirfan pic.twitter.com/qRm86wXMge
Erkan Baş’ın paylaşımını Değirmenci “İnadımız irademiz. TİP bizim, Meclis bizim. 15 Mayıs'ta TBMM'deyiz. Sen de bizimle gelir misin?” ifadeleriyle alıntıladı.
Dört yandan kuşatılan basın dünyamızın güvenilir ismi sevgili İrfan Değirmenci milletvekili adaylığı teklifimizi kabul ederek mücadelemize güç verdi. Yürekten teşekkür ediyorum.— Erkan BAŞ (@erkbas) March 30, 2023
Özgürlüğümüzü yeniden kazanacağız.#TİPSenin @degirmencirfan pic.twitter.com/qRm86wXMge
Halk TV’deki program sunuculuğunu başka meslektaşına devredeceğini söyleyen Değirmenci,"1960’larda mecliste sınırlı sayıda vekille fırtına gibi esen, 2020’lerin başında, Erdoğan iktidarının sonunda, 4 kişiyle 400 kişilik muhalefet eden TİP'in 5'inci vekili olmaya adayım" ifadelerini kullandı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Muharrem İnce'yi yalanlayan anket
- Kararın ardından Erdoğan telefona sarıldı
- 1 TL'ye alıyor, 1040 liraya satıyor
- 'CHP ile anlaştığını açıklayacak' iddiası
- Türk Telekom, grubu ikinci tamamladı
- Memleket Partisi'nde 'Kılıçdaroğlu' istifası
- Uzlaşma için son saatler
- Son anketler... Seçim ikinci tura kalmayacak mı?
- AKP'nin toplumu getirdiği son nokta
- Dolandırıcılık dosyasındaki elçilik belgesi