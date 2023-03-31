Gazeteci İrfan Değirmenci, TİP'ten milletvekili adayı oldu

Yayınlanma: 31 Mart 2023 - 00:09

Güncelleme: 31 Mart 2023 - 00:13

TİP Genel Başkanı Erkan Baş, gazeteci İrfan Değirmenci'nin TİP'ten milletvekili adayı olduğunu açıkladı.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Baş, "Dört yandan kuşatılan basın dünyamızın güvenilir ismi sevgili İrfan Değirmenci milletvekili adaylığı teklifimizi kabul ederek mücadelemize güç verdi. Yürekten teşekkür ediyorum. Özgürlüğümüzü yeniden kazanacağız" ifadelerini kullandı.

Dört yandan kuşatılan basın dünyamızın güvenilir ismi sevgili İrfan Değirmenci milletvekili adaylığı teklifimizi kabul ederek mücadelemize güç verdi. Yürekten teşekkür ediyorum.

Özgürlüğümüzü yeniden kazanacağız.#TİPSenin @degirmencirfan pic.twitter.com/qRm86wXMge — Erkan BAŞ (@erkbas) March 30, 2023

Erkan Baş’ın paylaşımını Değirmenci “İnadımız irademiz. TİP bizim, Meclis bizim. 15 Mayıs'ta TBMM'deyiz. Sen de bizimle gelir misin?” ifadeleriyle alıntıladı.

Dört yandan kuşatılan basın dünyamızın güvenilir ismi sevgili İrfan Değirmenci milletvekili adaylığı teklifimizi kabul ederek mücadelemize güç verdi. Yürekten teşekkür ediyorum.

Özgürlüğümüzü yeniden kazanacağız.#TİPSenin @degirmencirfan pic.twitter.com/qRm86wXMge — Erkan BAŞ (@erkbas) March 30, 2023

Halk TV’deki program sunuculuğunu başka meslektaşına devredeceğini söyleyen Değirmenci,"1960’larda mecliste sınırlı sayıda vekille fırtına gibi esen, 2020’lerin başında, Erdoğan iktidarının sonunda, 4 kişiyle 400 kişilik muhalefet eden TİP'in 5'inci vekili olmaya adayım" ifadelerini kullandı.