Gazeteci İrfan Değirmenci, TİP'ten milletvekili adayı oldu

Gazeteci İrfan Değirmenci, Türkiye İşçi Partisi'nden (TİP) milletvekili adayı oldu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 31 Mart 2023 - 00:09
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TİP Genel Başkanı Erkan Baş, gazeteci İrfan Değirmenci'nin TİP'ten milletvekili adayı olduğunu açıkladı.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Baş, "Dört yandan kuşatılan basın dünyamızın güvenilir ismi sevgili İrfan Değirmenci milletvekili adaylığı teklifimizi kabul ederek mücadelemize güç verdi. Yürekten teşekkür ediyorum. Özgürlüğümüzü yeniden kazanacağız" ifadelerini kullandı.

Erkan Baş’ın paylaşımını Değirmenci “İnadımız irademiz. TİP bizim, Meclis bizim. 15 Mayıs'ta TBMM'deyiz. Sen de bizimle gelir misin?” ifadeleriyle alıntıladı.

 

Halk TV’deki program sunuculuğunu başka meslektaşına devredeceğini söyleyen Değirmenci,"1960’larda mecliste sınırlı sayıda vekille fırtına gibi esen, 2020’lerin başında, Erdoğan iktidarının sonunda, 4 kişiyle 400 kişilik muhalefet eden TİP'in 5'inci vekili olmaya adayım" ifadelerini kullandı.


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