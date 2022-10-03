Katledilen müzisyen Onur Şener, İrfan Değirmenci'nin sınıf arkadaşıymış: 'En parlak öğrenciydi...'
Ünlü sunucu ve gazeteci İrfan Değirmenci, Ankara'da eğlence mekanında darbedilerek katledilen müzisyen Onur Şener'in, ortaokuldan sınıf arkadaşı olduğunu söyledi. Değirmenci, Şener için, "Sınıfın en parlak öğrencisiydi" dedi.
Türkiye, Ankara'da 'istek parça' cinayetinde katledilen müzisyen Onur Şener'e ağlıyor...
Kentte bir eğlence mekanında 3 kişi, istekte bulundukları parçayı bilmediği gerekçesiyle tartıştıkları müzisyen Onur Şener'e saldırdı. Aldığı darbelerle ağır yaralanan Şener hastanede hayatını kaybetti.
Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili 3 kişiyi gözaltına aldı. Zanlıların Emniyet'teki işlemlerinin sürdüğü, hayatını kaybeden Onur Şener'in Ankara'da toprağa verileceği öğrenildi.
İRFAN DEĞİRMENCİ'NİN SINIF ARKADAŞIYMIŞ
Şener'in ölümü, tüm Türkiye'yi ayağa kaldırdı. Pek çok ünlü sanatçı, siyasetçi; müzisyenin katledilmesine tepki gösterdi. Bu isimlerden biri de, gazeteci ve sunucu İrfan Değirmenci oldu.
Değirmenci, Şener'le ortaokulda birlikte eğitim aldıklarını söyleyerek, "Asla bu davanın peşini bırakmayacağım!" ifadelerini kullandı.
"EN PARLAK ÖĞRENCİYDİ"
Değirmenci, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "#OnurŞener ortaokul arkadaşım. Sınıfın en parlak öğrencisiydi. Basketbol oynar, gitar çalardı. İmrenirdik Ona. Katilleri sanmasın ki bu cinayet örtülür. Katlettikleri, çocukluğummuş gibi hissediyorum. Asla bu davanın peşini bırakmayacağım!" dedi.
#OnurŞener ortaokul arkadaşım. Sınıfın en parlak öğrencisiydi. Basketbol oynar, gitar çalardı. İmrenirdik Ona. Katilleri sanmasın ki bu cinayet örtülür. Katlettikleri, çocukluğummuş gibi hissediyorum. Asla bu davanın peşini bırakmayacağım!— irfan değirmenci (@degirmencirfan) October 3, 2022
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