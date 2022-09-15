İrfan Değirmenci'den sonra Ayşenur Arslan da yayına bantla çıktı: 'Anlatmadan duramıyorsunuz'
RTÜK tarafından Halk TV'ye kesilen büyük cezalara tepkiler sürüyor. Medya Mahallesi programını hazırlayıp sunan gazeteci Ayşenur Arslan bugün ekrana gözlerini kapatarak çıktı. Arslan, "Görürseniz şayet anlatmadan duramıyorsunuz ki" diyerek sansürü protesto etti.
CHP'nin RTÜK üyesi İlhan Taşcı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla Halk TV'ye verilen üç ayrı cezayı duyurdu. Halk TV'ye İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’yu küçük düşürdükleri gerekçesiyle yüzde 3 para cezası, CHP Milletvekili Ali Mahir Başarır’ın narco devlet eleştirisi nedeniyle yüzde 3 para cezası ve Sözüm Var programına 5 kez program durdurma ile birlikte yüzde 5 para cezası verildi.
Bu cezalara kamuoyu ve siyasetten de büyük tepkiler yükselirken Halk TV Ana Haber sunucusu İrfan Değirmenci de dün yayına ağzını bantlayarak çıktı. İrfan Değirmenci, "Ağzımızı bantlasalar, elimizi kolumuzu bağlasalar gözümüz durmuyor, anlatacaklarımızı bir şekilde anlatmaya devam ediyoruz. Bunu yaparken güzel ülkemizi düşündüğümüz için, çocuklarımızın geleceğini düşündüğümüz için yapıyoruz" diyerek Halk TV ana haber bültenine devam etti.
AYŞENUR ARSLAN'DAN SANSÜR PROTESTOSU
Bugün de Medya Mahallesi programını hazırlayıp sunan Ayşenur Arslan, ekrana gözlerini siyah şeritle kapatarak çıktı ve sansürü protesto etti.
Arslan "Konuşmayan, anlatmayan, anlatamayan, zaten göremeyen bir kanal... Elbette ki değil. İrfan Değirmenci dün, konuşmamızı istemiyor diye. Kim istemiyor? RTÜK değil elbette. RTÜK aracı. İktidar istemiyor diye ağzını kapattı. Görürseniz şayet anlatmadan duramıyorsunuz ki. O yüzden ben de bu nedenle böyle çıktım" dedi.
İlgili Haberler
- İrfan Değirmenci'den RTÜK tepkisi: Yayına ağzını bantlayarak çıktı
- CHP'li Başarır'dan RTÜK'e sert tepki: 'Uyuşturucu baronlarıyla resim veren bir İçişleri Bakanı’nı görevden alsanız daha iyi bir iş yapmaz mısınız?'
- Son Dakika: RTÜK’ten Halk TV’ye 'yine' para ve program durdurma cezası
-
Video Haberler
- Yabancı bir ülkeye ait 3 savaş uçağı merak uyandırdı
- Aracında unutulan 50 bin TL’yi sahibine teslim etti
- Emekli maaşını sokak hayvanlarına harcıyor
- Yakayı işte böyle ele verdiler
- 120 saatlik macerası görenleri hayran bıraktı
- 5 aydır yaylada olan göçerler dönüş yolunda
- Mansur Yavaş'tan dikkat çeken hareket
- Tiyatro gibi düğün
- Eşi benzeri yok
- Görenler şoke oluyor
En Çok Okunan Haberler
-
- 'BAE’ye yolladığınız tetikçilere...'
- Saldırı görüntüleri ortaya çıktı
- 'Asgari ücretliler' sorusuna skandal yanıt
- Cenazede Türkiye'yi temsil edecek isim belli oldu
- Zonguldak'ta geline kötü şaka: 'Damattan hamileyim'
- Hasta yakınları görevliyi öldürdü
- Hain olmak için daha ne gerekiyor
- Soyer’i hedef almıştı: CHP'den çok sert tepki
- Emniyet'ten 'Sedat Peker' açıklaması
- Çocuklarının yurtdışında okuduğunu unuttu