İrfan Değirmenci'den sonra Ayşenur Arslan da yayına bantla çıktı: 'Anlatmadan duramıyorsunuz'

15 Eylül 2022 Perşembe, 12:44

CHP'nin RTÜK üyesi İlhan Taşcı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla Halk TV'ye verilen üç ayrı cezayı duyurdu. Halk TV'ye İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’yu küçük düşürdükleri gerekçesiyle yüzde 3 para cezası, CHP Milletvekili Ali Mahir Başarır’ın narco devlet eleştirisi nedeniyle yüzde 3 para cezası ve Sözüm Var programına 5 kez program durdurma ile birlikte yüzde 5 para cezası verildi.

Bu cezalara kamuoyu ve siyasetten de büyük tepkiler yükselirken Halk TV Ana Haber sunucusu İrfan Değirmenci de dün yayına ağzını bantlayarak çıktı. İrfan Değirmenci, "Ağzımızı bantlasalar, elimizi kolumuzu bağlasalar gözümüz durmuyor, anlatacaklarımızı bir şekilde anlatmaya devam ediyoruz. Bunu yaparken güzel ülkemizi düşündüğümüz için, çocuklarımızın geleceğini düşündüğümüz için yapıyoruz" diyerek Halk TV ana haber bültenine devam etti.

AYŞENUR ARSLAN'DAN SANSÜR PROTESTOSU

Bugün de Medya Mahallesi programını hazırlayıp sunan Ayşenur Arslan, ekrana gözlerini siyah şeritle kapatarak çıktı ve sansürü protesto etti.

Arslan "Konuşmayan, anlatmayan, anlatamayan, zaten göremeyen bir kanal... Elbette ki değil. İrfan Değirmenci dün, konuşmamızı istemiyor diye. Kim istemiyor? RTÜK değil elbette. RTÜK aracı. İktidar istemiyor diye ağzını kapattı. Görürseniz şayet anlatmadan duramıyorsunuz ki. O yüzden ben de bu nedenle böyle çıktım" dedi.