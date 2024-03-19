Erkan Baş Gökhan Zan'ın adaylığının çekilmesine ilişkin konuştu: 'Kendi geleceğimi düşünmem lazım' iddiası

TİP Genel Başkanı Erkan Baş, Gökhan Zan’ın adaylıktan çekilmesine ilişkin konuştu. Baş “‘Deep fake’ dedikleri bir uygulamayla yapıldığını söylüyor ama kimi konuşmalarda da ‘Ben bu seçimi kazanamazsam da kendi geleceğimi düşünmem gerekir’ gibi birtakım ifadeleri de bizim arkadaşlarımıza söylüyor” ifadelerini kullandı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 19.03.2024 - 10:15
Erkan Baş Gökhan Zan'ın adaylığının çekilmesine ilişkin konuştu: 'Kendi geleceğimi düşünmem lazım' iddiası
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Türkiye İşçi Partisi (TİP) Hatay'da aday gösterdiği Gökhan Zan'ı "Partimizin asla tasvip etmeyeceği ilişkilere girdiğine dair çeşitli iddialar tarafımıza ulaşmıştır" ifadeleriyle geri çekti.

Gökhan Zan ise "Adayım ve çekilmiyorum!" diyerek “TİP Genel Merkezinin beni adaylıktan çekme konusundaki açıklamasının yasal ve siyasal karşılığı yoktur. Şantajla, montajla tehdide boyun eğmeyeceğim. Kişilik haklarıma yapılan saldırılara karşı korkmadım, korkmayacağım" ifadelerini kullandı.

Gökhan Zan’ın montaj olduğunu iddia ettiği ses kayıtlarında Turgay Kocakaya isimli kişiyle yaptığı konuşmada adaylıktan çekilmesi durumunda 3 milyon dolar alacağını önerdiği Zan’ın da 5 milyon dolar için pazarlık ettiği yer alıyor. Bir başka ses kaydında ise Zan TRT’de spor yorumculuğu yapmak için pazarlık yaptığı öne sürülüyor. 

TİP Genel Başkanı Erkan Baş, söz konusu duruma ilişkin T24’e konuştu.

Baş, kayıtların doğru olup olmadığının kriminal inceleme sonucunda ortaya çıkacağını söyleyerek şu ifadeleri kullandı: 

“‘Deep fake’ dedikleri bir uygulamayla yapıldığını söylüyor ama kimi konuşmalarda da ‘Ben bu seçimi kazanamazsam da kendi geleceğimi düşünmem gerekir’ gibi birtakım ifadeleri de bizim arkadaşlarımıza söylüyor. Burada birincisi seçimi kazanamamak durumu; bizim açımızdan buna göre bir plan yapılması zaten kabul edilebilir bir şey değil. İkincisi siyasi mücadele sırasında insanlar birtakım fedakarlıklarda bulunabilir, buna cüret ederek siyasete girilir zaten. Bir tavır alıyorsanız bunun hepimiz açısından belli bedelleri var ve bunu göze almak gerekir. Yani yanda bir kişisel ajanda tutmak doğru bir şey değil. Bakın çok açık söyleyeceğim, burada iki taraf açısından da; yani AKP açısından da Lütfü Savaş cephesi açısından da her tür müdahalede bulunulabilecek bir dönemde yapabileceğiniz tek şey vardır: Kendi kararlarınızı kendiniz alırsınız. Yurttaşla şeffaf biçimde bunları paylaşarak yol yürürsünüz. Yapılabilecek başka bir şey yok. Bu kirli siyaset alanında gizli kapaklı yürümemek gerekir.

‘Seçimi kazanamazsam ileride ne yapacağımı da düşünmem lazım.’ Burada ‘kazanamamak’ da bizim açımızdan problemli bir durum. Tabii ki her yerde seçimi yüzde 100 kazanacağımızın garantisi yoktur ama buna göre plan yapmak doğru değildir. Çünkü biz bir seçime giriyorsak birisine kaybettirmek için girmeyiz. Biz o seçime kendimiz kazanmak için gireriz.”


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