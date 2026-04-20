Erkan Baş'ın Selahattin Demirtaş ziyareti talebine Adalet Bakanlığı'ndan ret

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş, eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ile görüşmek için Adalet Bakanlığı'na dilekçe verdiğini duyurdu.

Edirne Cezaevi'nde bulunan Demirtaş ile görüşmek isteyen Baş'a Adalet Bakanlığı'ndan ret geldi.

Kararı sosyal medya hesabından açıklayan Baş, "Edirne Cezaevi’nde tutulan Sevgili Selahattin Demirtaş ile görüşmek için Adalet Bakanlığı’na verdiğim dilekçe, hiçbir gerekçe gösterilmeden “uygun görülmemiştir” yanıtıyla geçiştirildi. Bu yanıtın yazılı olarak iletilmesi talebimize de olumlu karşılık verilmedi" dedi.

"MÜCADELE DEVAM EDECEĞİZ"

Erkan Baş, açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Hukuksuzluk, gerekçesiz kararlarla katmerlenmekte; üstelik bu hukuksuzluğun kayıt altına alınması dahi hukuksuzca engellenmektedir. Adalet Bakanlığı keyfi ve gerekçesiz uygulamalarına son vermelidir. Ne yaparlarsa yapsınlar, özgürlük ve demokrasi, barış ve kardeşlik için mücadeleye devam edeceğiz."