Erkan Baş'ın Selahattin Demirtaş ziyareti talebine Adalet Bakanlığı'ndan ret

20.04.2026 14:38:00
Haber Merkezi
Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş, eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ile görüşmek için Adalet Bakanlığı'na dilekçe verdiğini ancak talebinin kabul edilmediğini açıkladı.

Edirne Cezaevi'nde bulunan Demirtaş ile görüşmek isteyen Baş'a Adalet Bakanlığı'ndan ret geldi. 

Kararı sosyal medya hesabından açıklayan Baş, "Edirne Cezaevi’nde tutulan Sevgili Selahattin Demirtaş ile görüşmek için Adalet Bakanlığı’na verdiğim dilekçe, hiçbir gerekçe gösterilmeden “uygun görülmemiştir” yanıtıyla geçiştirildi. Bu yanıtın yazılı olarak iletilmesi talebimize de olumlu karşılık verilmedi" dedi.

"MÜCADELE DEVAM EDECEĞİZ"

Erkan Baş, açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Hukuksuzluk, gerekçesiz kararlarla katmerlenmekte; üstelik bu hukuksuzluğun kayıt altına alınması dahi hukuksuzca engellenmektedir. Adalet Bakanlığı keyfi ve gerekçesiz uygulamalarına son vermelidir. Ne yaparlarsa yapsınlar,  özgürlük ve demokrasi, barış ve kardeşlik için mücadeleye devam edeceğiz."

AYM Başkanı Kadir Özkaya'dan Selahattin Demirtaş ve Can Atalay açıklaması AYM Başkanı Kadir Özkaya, eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş hakkındaki AİHM kararına ve tutuklu bulunan Türkiye İşçi Partisi (TİP) Hatay Milletvekili Şerafettin Can Atalay hakkında açıklamalarda bulundu. Özkaya ayrıca HDP hakkında açılan kapatma davası ile ilgili de "HDP davasında teknik anlamda dosyada sona gelindiğini söyleyebiliriz" dedi.
'Öcalan, Selahattin Demirtaş'a mektup gönderdi' iddiası: 'Siyasete hazırlan...' Terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan’ın, Selahattin Demirtaş’a mektup gönderdiği iddia edildi. İddiaya göre Öcalan, Demirtaş’a “siyasete hazırlan” çağrısı yaparak yeni kurulacak bir partide aktif rol üstlenmesini istedi.
DEM Parti İmralı Heyeti'nden Selahattin Demirtaş ziyareti DEM Parti'nin İmralı Heyeti üyeleri Pervin Buldan ve Mithat Sancar, Edirne F Tipi Cezaevi’nde tutulan HDP'nin önceki dönem Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ı ziyaret etti.